Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - Необоснованное завышение стоимости объектов ГЧП госорганами выявила Генпрокуратура РК, передает Kazakhstan Today.

Под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось заседание комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции. На заседании обсуждены вопросы состояния законности при заключении договоров в рамках государственно-частного партнёрства, сообщила пресс-служба Акорды.

Заслушаны доклады первых руководителей Генеральной прокуратуры, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства по противодействию коррупции, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", Министерств национальной экономики и финансов.

В соответствии с законом, основными задачами ГЧП являются создание условий для эффективного взаимодействия государства и частного партнера, привлечение инвестиций в экономику государства, повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с учетом интересов и потребностей населения, повышение общей инновационной активности в стране, в том числе содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств.

По информации Министерства национальной экономики, всего по стране с 2005 года по 1 ноября текущего года заключен 671 договор ГЧП. В настоящее время на стадии эксплуатации 606 объектов, а на стадии реализации 65 объектов ГЧП.

Проведенный Генеральной прокуратурой анализ выявил недостаточную эффективность работы уполномоченных органов по применению института ГЧП. Госорганами допускается необоснованное завышение стоимости объектов ГЧП, заключение формальных договоров в целях увеличения показателей, в том числе с лицами, не являющимися субъектами ГЧП либо частными партнерами, не соответствующими квалификационным требованиям.

Имеют место случаи неисполнения принятых в рамках договоров обязательств как со стороны частных, так и государственных партнеров.

При этом большая часть наиболее затратных договоров ГЧП заключена путем прямых переговоров с частными партнерами, что не обеспечивает реальной конкурентной среды на стадии их отбора.

По результатам аудиторских мероприятий Министерства финансов установлены ряд нарушений, в том числе процедурного и финансового характера.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" указала на отсутствие полной и доступной информации по проектам ГЧП, ограничения для участия предпринимателей и противоречия в правовой регламентации ГЧП.

В настоящее время практически неохваченными проектами ГЧП остались сферы водо- и энергоснабжения, транспорта, строительства дорог, связи, аварийно-спасательной деятельности и туризма.

Не реализовывались проекты ГЧП при строительстве инфраструктуры специальных экономических зон, в то время как в законе для этого заложен правовой механизм.

В ходе обсуждения указанных проблем члены комиссии отметили, что большинство нарушений связаны с отсутствием системности по продвижению ГЧП, недостаточностью координации и анализа в эффективности работы отраслевых уполномоченных и местных исполнительных органов в сфере ГЧП и т.д.

По итогам заседания комиссия поручила принять комплексные меры по устранению выявленных нарушений в сфере государственно-частного партнёрства, установила строгую отчетность по их реализации.

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