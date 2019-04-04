Несанкционированный полет беспилотника над зданием Минобороны РК пресекли в столице

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - В столице пресекли несанкционированный полет беспилотника над зданием Министерства обороны РК, передает Kazakhstan Today.

31 марта текущего года в городе Нур-Султан военнослужащими Отряда военной полиции был предотвращен факт несанкционированного полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА (квадрокоптера) над зданием Министерства обороны Республики Казахстан. Группой быстрого реагирования Отряда военной полиции задержаны двое гражданских лиц и переданы сотрудникам ДВД столицы для дальнейшего разбирательства", - сообщила пресс-служба Минобороны РК.

В ведомстве отмечают, что "в последнее время участились случаи пролета беспилотных летательных аппаратов над объектами Министерства обороны РК, которые своевременно обнаруживаются и пресекаются".

В этой связи Министерство обороны напоминает, что использование БПЛА для полетов над военными объектами является нарушением статей 31 и 33 закона РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации". За нарушение указанных норм закона статьей 563 Кодекса об административных правонарушениях РК "Нарушение порядка использования воздушного пространства Республики Казахстан" налагается на физических лиц штраф в размере 10 МРП, на должностных лиц - 20 МРП", - указали в пресс-службе.

Порядок эксплуатации БПЛА (квадрокоптера) над населенными пунктами опубликован на официальном сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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