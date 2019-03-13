Нескольких нарушителей задержали пограничники в аэропорту Алматы

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Гражданина Турции с незадекларированной валютой задержали в аэропорту Алматы, передает Kazakhstan Today.

Пограничным нарядом отряда погранконтроля "Алматы" сегодня утром (в 04.35 12 марта 2019 года) во время оформления воздушного рейса LH-647 сообщением Алматы - Франкфурт задержан гражданин Турции 1977 года рождения с незадекларированной денежной суммой в размере 10 000 евро. Денежная сумма по акту передана в таможенный пост "Жетысу", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

Ранее, перед Международным женским днем, стражи воздушной границы Международного аэропорта Алматы в ходе оформления рейса LH-649 сообщением Алматы - Франкфурт задержали двух граждан Турецкой Республики, 1989 и 1995 годов рождения, предъявивших на паспортный контроль специальные паспорта Турецкой Республики с частичной подделкой документов (замена обложки заграничного паспорта на специальный паспорт Турции).

Был задержан и гражданин Дании, 1994 года рождения, предъявивший на паспортный контроль недействительный документ на право пересечения Государственной границы Республики Казахстан (полная подделка документа).

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