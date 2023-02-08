Неужели теперь это норма? - Смаилов раскритиковал качество домов, построенных по госпрограмме  

Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi

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Экибастуз. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе по завершении отопительного сезона проведут масштабный ремонт системы теплоснабжения. 7 февраля на специальном совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра рассмотрены вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ.





В городе ведется подготовка к масштабной ремонтной кампании, которая начнется по завершении отопительного сезона. На сегодня проводится технический аудит городской системы теплоснабжения, по итогам чего будут определены меры по ее комплексному восстановлению. При этом уже имеется ПСД на реконструкцию четырех магистралей общей протяженностью порядка 5 км, которая проходит госэкспертизу. Кроме того, подготовлены расчеты на проведение ремонта 400 км внутриквартальных сетей города", - сообщили в правительстве .





Для проведения масштабной ремонтной кампании и определения источников финансирования разработан проект меморандума в части распределения ответственности между акиматом области и АО "ЦАЭК".





В соответствии с поручением главы государства правительством и акиматом Павлодарской области принимаются комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.





На сегодняшний день на Экибастузской ТЭЦ функционируют 5 котлов - 2 энергетических и 3 водогрейных. В ремонте находятся еще 5 котлов. Параллельно с этим в круглосуточном режиме ведутся работы по устранению повреждений тепловой сети. На данный момент имеется 9 повреждений на внутриквартальных участках, которые уже охвачены ремонтом.





Кроме того, в Экибастузе продолжаются работы по регулировке температуры подачи тепла. Согласно нормативу, она должна составлять 77/53 Со (на выходе), фактический показатель на сегодня - 64/45 Со (на выходе). Вместе с тем температура наружного воздуха достигает -21 Со.





6 февраля в связи с понижением температурных параметров отопления принято решение перевести школы города на дистанционный формат обучения. По завершении работ обучение будет восстановлено в штатном режиме.





Стоит отметить, что в городе имеется 28 многоквартирных жилых домов, систематически испытывающих недогрев. В этой связи на период отопительного сезона принято решение произвести наладку систем теплоснабжения данных домов по более высоким параметрам. Работы будут произведены соответствующими коммунальными предприятиями.





Для перерасчета потребителям оплаты за тепловую энергию разработан новый алгоритм начисления стоимости услуг теплоснабжения.





Ситуация по прохождению отопительного сезона в области находится на особом контроле правительства РК.



