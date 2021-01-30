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Нейрореабилитация стала доступнее в Карагандинской области

29.01.2021 8506
Караганда. 29 января. Kazakhstan Today - В Караганде открыли ещё один филиал нейрореабилитационного центра "Луч". Пятый в области. Лучшие специалисты, передовое оборудование, международные стандарты лечения. С появлением нового медучреждения за год смогут пройти реабилитацию до пяти тысяч пациентов, передает Kazakhstan Today.
 
Сейчас уже работают филиалы центра в Жезказгане, Темиртау и три в Караганде. В планах открыть ещё и в Балхаше, сообщили в областном акимате.
 

Этот филиал рассчитан на 75 мест круглосуточного пребывания пациентов. Мы предусмотрели здесь не только стандартные методы реабилитации - массаж, физиопроцедуры, но и грязелечение, гидротерапию. У нас оборудование от мировых производителей", - рассказала Гульнара Малик, главный врач нейрореабилитационного центра "Луч".

 
Здесь созданы все условия для восстановления после инсульта, нейрохирургических и травматологических операций. Есть два бассейна со специальным подъёмным оборудованием, чтобы облегчить малоподвижным пациентам доступ к водным процедурам.
 
Благодаря механизмам государственно-частного партнёрства попасть на реабилитацию можно бесплатно, через ОСМС.
 
Аким Карагандинской области Женис Касымбек посетил нейрореабилитационный центр и рассказал и о других медучреждениях, которые планируют построить в 2021 году.
 

В этом году завершится строительство областной многопрофильной детской больницы в Караганде, двух подстанций скорой медицинской помощи - в Майкудуке и Сортировке. Также ожидается открытие нефрологического центра, центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ КТ) и центра лучевой терапии, которые, на мой взгляд, представляют медицину будущего. Планируем в рамках ГЧП открыть ещё пять поликлиник", - говорит глава региона.

 
Также, по словам Жениса Касымбека, летом в Караганде начнут строить новую областную клиническую больницу на 330 коек, центр ПМСП в Балхаше, новый корпус больницы им. Х. Ж. Макажанова и ЦРБ в селе Улытау.
 
По итогам этого года все центральные районные больницы Карагандинской области будут отремонтированы.
 

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