Ничего общего с демократией - президент Казахстана высказался о деятельности популистов

Токаев указал на необходимости создать комфортные условия для гостей и спортсменов, познакомить их с историей и культурой Казахстана

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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Астане совещания по вопросам подготовки к V Всемирным играм кочевников, сообщает Акорда.





В ходе совещания были рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов. Заслушаны отчеты о функционировании общественного транспорта, обеспечении безопасности и поддержании чистоты в дни состязаний.





Президент подчеркнул, что Игры кочевников являются крупнейшими в мире соревнованиями по национальным видам спорта. Он акцентировал внимание на важности организации всех мероприятий на высоком уровне, а также на необходимости создать комфортные условия для гостей и спортсменов, познакомить их с богатой историей и культурой Казахстана.



