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Нигматулин назвал предлагаемые штрафы за неповиновение полицейским "умопомрачительными"15.02.2017
Государство  10:48

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин подверг критике поправки в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы", предусматривающие увеличение сумм некоторых штрафов, сообщает пресс-служба палаты.

В ходе обсуждения документа в первом чтении спикер назвал штрафы, предлагаемые МВД, "умопомрачительными". В частности, законопроект предусматривает усиление наказания за насилие и неповиновение в отношении представителя власти в зоне чрезвычайного положения и антитеррористической операции. За неповиновение предлагается увеличить штраф со 100 МРП до 200 МРП, а за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, - с 2000 МРП до 5000 МРП, передает Kazakhstan Today.

Отметив необходимость защиты жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов, Нигматулин подчеркнул, что само по себе повышение штрафов не гарантирует снижение преступности.

"Коллеги, глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А вместо этого в законопроекте предлагается ужесточить штрафы, увеличив их до "умопомрачительных" размеров - 11 миллионов тенге", - сказал спикер, обращаясь к разработчикам поправок.

Он добавил, что очень много вопросов о соразмерности штрафов было задано депутатам во время встреч с населением в регионах.

"Поэтому я думаю, что с этой поправкой мы не можем согласиться, тем более это идет вразрез с поручениями президента! Думаю, необходимо еще раз вместе с коллегами из правоохранительных органов вернуться к этой поправке и привести ее в полное соответствие до второго чтения", - резюмировал Нигматулин.

Как пояснили в пресс-службе мажилиса, законопроект в целом направлен на более четкую детализацию полномочий органов уголовного преследования и прокуратуры, а также дальнейшее совершенствование деятельности правоохранительных органов.
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