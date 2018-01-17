Нигматулин назвал приоритеты работы мажилиса на ближайшие полгода

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - На первом в наступившем году пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин обозначил основные направления работы депутатского корпуса в связи с задачами, поставленными президентом Казахстана в январском Послании, передает Kazakhstan Today.

Как отметил cпикер, парламентарии в ходе выезда в регионы одними из первых приняли активное участие в обсуждении и разъяснении положений послания главы государства. Всего депутаты мажилиса посетили порядка 400 населенных пунктов, где провели свыше полутора тысяч встреч, информировала пресс-служба мажилиса.

По словам Нигматулина, встречи с населением позволили мажилисменам донести суть принятых законов, а также выявить проблемы, которые волнуют избирателей и которые должны стать предметом дальнейшей законотворческой деятельности парламента

Говоря о предстоящей работе, спикер подчеркнул, что до конца нынешней сессии предстоит принять много важных законов, необходимых для практической реализации всех положений нынешнего послания.

"В послании главой государства даны конкретные поручения по совершенствованию законодательства в сфере венчурного финансирования и регулирования естественных монополий, Экологического кодекса, Кодекса "О здоровье". Мы должны будем также принять новые законы о банкротстве физических лиц, об электронной бирже труда, по дальнейшему улучшению бизнес-климата", - констатировал председаитель мажилиса.

Также в числе важных законопроекты по вопросам деятельности некоммерческих организаций, страхования и страховой деятельности, регулирования агропромышленного комплекса.

По словам Нигматулина, до конца нынешней сессии перед депутатами Мажилиса в рамках "правительственного часа" выступят 12 министров с информацией по вопросам внутренней и внешней политики, экономической и социальной жизни страны. Планируется проведение парламентских слушаний, посвященных проблемам и перспективам развития сферы занятости.

"Таким образом, главным направлением в деятельности мажилиса по-прежнему будет законодательное обеспечение стратегического курса главы нашего государства", - резюмировал спикер.

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