Никто из находящихся в Эквадоре граждан РК не пострадал - МИД
Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Никто из находящихся в Эквадоре граждан Казахстана не пострадал. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
В настоящее время в Эквадоре проживают и состоят на консульском учете семь граждан РК. Помимо них там находится семья из 3 человек, которые прибыли в эту страну как туристы. Консул обзвонил каждого, проинструктировал о мерах безопасности и находится с ними на постоянном контакте", - проинформировал Смадияров.
Как сообщалось ранее, президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой, 139 сотрудников которой оказались в заложниках. После этого в ряде городов начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала. Полиция сообщила, что неизвестные менее чем за сутки похитили семь правоохранителей в столице Кито и городе Мачала. Трех офицеров из Мачалы удалось вскоре освободить живыми.
После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.
По данным РИА Новости, вооруженные силы и национальная полиция Эквадора после начала беспорядков в стране задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек.
Мы захватили 61 единицу оружия различного калибра, 418 патронов, 24 взрывных устройства, мы задержали 329 террористов. Из плена спасен 41 человек. Мы ликвидировали пятерых террористов", - сказал глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела Эрасо в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало в своем блоге издание La Voz del Tomebamba.
По его словам, военнослужащим и полиции трижды пришлось вступить в противостояние с тремя вооруженными группами, удалось захватить 28 беглых заключенных.