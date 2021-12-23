Никто не отменяет русский язык - Абаев

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Никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках. Вы знаете, почему наши депутаты озадачились этой проблемой? Потому что сегодня в наружной рекламе, на вывесках, в меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой калькированный перевод названий или слоганов на казахский язык. В результате получается полная бессмыслица. Поэтому в законопроекте прописаны требования по соблюдению аутентичного перевода и норм орфографии", - пояснил Абаев.
По его словам, поправки привнесут порядок в том числе и в топонимику и нормы языка. Как считает Абаев, у русского языка в наружном применении нет никаких проблем, а у казахского, к сожалению, есть. И эту ситуацию необходимо исправить.
Это будем делать за счет более качественного контроля использования государственного языка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идет. Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка, за уважительное отношение к нему", - заключил замруководителя администрации президента.
Как сообщалось ранее, депутаты мажилиса приняли поправки сената в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности. Напомним, что законопроект предполагает обязательное размещение визуальной информации, в том числе рекламы, объявлений, меню на государственном языке, а при необходимости также на русском или других языках.