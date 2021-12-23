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Никто не отменяет русский язык - Абаев

22.12.2021, 16:55 50896
Никто не отменяет русский язык - Абаев
Фото: qazweek.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - О поправках в законодательство по использованию языков в размещении визуальной информации, в том числе рекламы, объявлений, меню, высказался в программе "Открытый диалог" заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Никто не отменяет русский язык, мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух или трех языках. Вы знаете, почему наши депутаты озадачились этой проблемой? Потому что сегодня в наружной рекламе, на вывесках, в меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой калькированный перевод названий или слоганов на казахский язык. В результате получается полная бессмыслица. Поэтому в законопроекте прописаны требования по соблюдению аутентичного перевода и норм орфографии", - пояснил Абаев.

 
По его словам, поправки привнесут порядок в том числе и в топонимику и нормы языка. Как считает Абаев, у русского языка в наружном применении нет никаких проблем, а у казахского, к сожалению, есть. И эту ситуацию необходимо исправить.
 

Это будем делать за счет более качественного контроля использования государственного языка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идет. Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка, за уважительное отношение к нему", - заключил замруководителя администрации президента.

 
Как сообщалось ранее, депутаты мажилиса приняли поправки сената в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности. Напомним, что законопроект предполагает обязательное размещение визуальной информации, в том числе рекламы, объявлений, меню на государственном языке, а при необходимости также на русском или других языках.
 

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отчитался перед президентом

23.12.2021, 20:18 1096
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о ходе реализации цифровой трансформации в целях совершенствования системы государственного управления и деятельности министерства по итогам текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президенту было доложено о промежуточных результатах реинжиниринга бизнес-процессов функций предоставления государственных услуг, роли цифровизации в противодействии коррупции. Пересмотрены 110 бизнес-процессов в разрезе конкретных жизненных ситуаций граждан. В частности, представлен опыт трансформации процессов выпуска водительских удостоверений, установления инвалидности и проактивного начисления пособий, внедрения новых подходов для получения субсидий в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства поддержал представленные KPI для цифровых вице-министров и критерии оценки их работы, а также инициативу ведомства по началу обучения всех государственных служащих цифровым компетенциям с 2022 года. Президент отметил, что для успешной цифровой трансформации каждый госслужащий должен обладать необходимым объемом цифровых навыков.
 
Ведомством в этом году увеличено количество проверок на 500%, в результате которых на операторов связи наложены штрафы за несоблюдение параметров качества связи. Принятые меры позволили улучшить качество связи в 532 селах.
 
В пилотном режиме доступны услуги посредством видео-консультации государственных услуг в мобильном приложении "ЦОН". На текущий момент реализована возможность цифрового оборота 34 справок. В мобильном приложении еGov mobile реализован сервис "Цифровые документы", содержащий 18 видов документов. На сегодняшний день услугой воспользовались 6 млн человек.
 
Кроме того, Багдат Мусин рассказал президенту о текущей деятельности и планах по развитию IТ-сферы и космической отрасли.
 

Презентован портал, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий

23.12.2021, 19:26 2601
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Государственный секретарь Крымбек Кушербаев провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании рассмотрены основные итоги деятельности Проектного офиса, подкомиссий, рабочих групп и региональных филиалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий за 2021 год и определены приоритетные направления работы на 2022 год, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Председатель комиссии Крымбек Кушербаев отметил, что на сегодняшний день сформирована целостная организационная структура Государственной комиссии в центре и в регионах, разработана методическая база, определен единый подход к исследовательской деятельности, выстроена целевая информационная стратегия, налажена системная изыскательская работа в государственных, ведомственных и зарубежных архивах.
 
На заседании был презентован электронный портал Государственной комиссии, содержащий общую базу по жертвам политических репрессий и информацию о деятельности ее структур.
 
Члены госкомиссии доложили о сформированных специальных фондах по вопросам репрессий в государственных архивах, развитии международного сотрудничества со странами СНГ и Европейского союза. 
 
По итогам заседания правительству, руководителям центральных и местных исполнительных, а также правоохранительных органов были даны конкретные поручения по приоритетным направлениям работы на 2022 год, включающие организацию аналитической и экспертной оценки накопленного архивного материала, обеспечение исследовательской работы в регионах и расширение издательской деятельности Госкомиссии.
 

МЧС участвует в выборе площадки для АЭС - Ильин

23.12.2021, 16:43 7476
МЧС участвует в выборе площадки для АЭС - Ильин
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Выбор площадки для строительства АЭС в Казахстане проходит с учетом рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщил в ходе брифинга министр по ЧС Юрий Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, окончательное решение о строительстве и выборе площадки для АЭС еще не принято.
 

Рассматриваются две площадки - на территории Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Соответственно, наше министерство тоже принимает участие в рассмотрении первичного выбора площадки, по которым в дельнейшем будет позже разрабатываться проектно-сметная документация, и там будут учитываться, в том числе, требования по вопросам, входящим в компетенцию МЧС", - отметил Ильин.

 
Как отметил глава ведомства, площадки расположены в таком месте, где не проживает население.
 

Сами площадки не относятся прежде всего к зоне высокой сейсмической активности, это касается наших вопросов. Там нет рисков возникновения землетрясений, нет рисков прохождения паводков и горных обвалов, поэтому на данное время эти площадки были выбраны с учетом, в том числе, и рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям", - пояснил Ильин.

 
Напомним, что Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан построит атомную электростанцию.

Сообщалось, что российская госкорпорация "Росатом" готова построить АЭС в Казахстане.

Также сообщалось, что председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил, что местом строительства атомной электростанции, возможно, станет поселок Улкен в Алматинской области.
 

Кызылординскую водораспределительную компанию обязали вернуть более 224 млн тенге

23.12.2021, 16:27 7801
Кызылординскую водораспределительную компанию обязали вернуть более 224 млн тенге
КЫЗЫЛОРДА. 23 ДЕКАБРЯ - Антимонопольный департамент обязал ГКП "Кызылорда су жуйеси" вернуть необоснованно полученный доход в размере более 224 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Компания получила необоснованный доход, начисляя пользователям тарифы за питьевую воду, как за поливную. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента, являясь субъектом естественной монополии, компания обязана предоставлять регулируемую услугу по тарифу, утвержденному в соответствии с законом. 
 
Однако с 2019-2021 годы, компания произвела начисления за полив по нормативу. При этом документы, подтверждающие, что потребители использовали питьевую воду на полив, отсутствовали. Также в договорах не отражены объемы воды, забираемой потребителями на полив. 
 

В ходе внеплановой проверки установлено, что вышеуказанные действия ГКП, а именно - необоснованно произведенные начисления - привели к превышению тарифа, установленного законом. Общая сумма необоснованного дохода в период составила свыше 224 млн тенге", - сообщили в антимонопольном ведомстве. 

 

Законопроект по залоговой политике банков второго уровня вернули в мажилис

23.12.2021, 15:37 8131
Законопроект по залоговой политике банков второго уровня вернули в мажилис
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Сенаторы после рассмотрения в двух чтениях законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства" вернули его с поправками в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поправки внесены по четырем направлениям:
 
Так, внесены изменения в части компетенции правительства устанавливать минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Компетенцию необходимо привести в соответствие с Предпринимательским кодексом и исключить из нее слова "спиртные напитки"., сообщил на заседании сенатор Нурлан Бекенов. 
 
Еще одна часть поправок касается приведения в соответствие законов "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" и "О разрешениях и уведомлениях" с налоговым кодексом и техническим регламентом в части расширения понятий и видов алкогольной продукции. Следует добавить такие виды как "водка с защищенным наименованием места происхождения товара", "вино наливом" и "пивоваренная продукция", - сказал Бекенов. 
 
В законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей" необходимо перенести сроки введения действия норм, имеющих отсылочные положения на технический регламент, с 2022 года на 2024 год.
 
Второе направление касается бюджетного блока. 
 

Предлагается при определении темпов роста расходов республиканского бюджета цель по инфляции определять, исходя из конкретного значения целевого ориентира. Второе: в случае наличия остатка привлеченного гарантированного трансферта на конец финансового года в следующем финансовом году сократить привлечение данного трансферта на сумму остатка, направив его в зачет гарантированного трансферта следующего периода. Третье: одним из критериев бюджетного кредитования является экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий. В этой связи считаем целесообразным предусмотреть заслушивание акимов областей, городов республиканского значения, столицы и по бюджетным кредитам, которые также, как и целевые трансферты выделяются из республиканского бюджета", - сказал сенатор. 

 
Третье направление предусматривает поправки по погашению задолженности по комиссиям и иным платежам, связанным с предоставлением кредита, по истечении 90 календарных дней просрочки исполнения обязательства, а также по созданию провизий кредитными товариществами и уточнению процедуры обжалования решения о приостановлении действия свидетельства "оценщика".
 
Все замечания и предложения сведены в сравнительную таблицу и направлены в мажилис. 
 

Сенат принял закон об ответственном обращении с животными

23.12.2021, 14:45 10606
Сенат принял закон об ответственном обращении с животными
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - В сенате приняли закон "Об ответственном обращении с животными" и два сопутствующих ему закона. Документы создают правовые механизмы защиты животных от жестокого обращения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщали в пресс-службе сената РК, также сенаторы приняли два сопутствующих ему закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными". 
 

Глава государства в послании отметил необходимость законодательного регулирования правоотношений, связанных с охраной животных. В этой связи принятые сегодня Законы направлены на закрепление принципов, регулирующих ответственное отношение к животным, обязанности их владельцев, компетенции местных представительных и исполнительных органов в данном направлении", - сказал Маулен Ашимбаев.

 
Ранее сообщалось, что зоозащитники написали президенту Касым-Жомарту Токаеву обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону". 
 

Закон об отмене смертной казни в Казахстане приняли сенаторы

23.12.2021, 14:08 11226
Закон об отмене смертной казни в Казахстане приняли сенаторы
Фото: 24.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - В сенате приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания отмечалось, что этот закон стал логическим продолжением работы, проводимой в Казахстане по поэтапному сокращению применения смертной казни, сообщает пресс-служба сената РК.
 

Принимая этот закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

 
На недавнем заседании Национального совета общественного доверия президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок. Принятие сенаторами этого закона - результат исполнения прямого поручения президента и ответ депутатов на запросы общества.
 

МИОР подвергло критике госсайты из-за отсутствия регулярных обновлений и актуальных данных

23.12.2021, 13:01 14401
МИОР подвергло критике госсайты из-за отсутствия регулярных обновлений и актуальных данных
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Сегодня в ходе заседания Комиссии по вопросам доступа к информации под председательством министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аиды Балаевой подвергли критике работу министерств по обеспечению сайтов актуальной информацией и регулярному обновлению данных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как было отмечено в ходе заседания, некоторые министерства и акиматы предоставляют не всю актуальную информацию на портале "Открытые данные".
 
По словам директора департамента развития коммуникаций государства и общества МИОР Бекзата Раимова, в течение года в МИОР отмечали, что не обеспечена 100-процентная доля актуальности открытых данных Министерства здравоохранения, Министерства культуры, Министерства образования и науки, МЦРИАП, акиматов Жамбылской, Мангистауской и Атырауской областей. 
 
По его данным, уровень наполняемости актуальной информацией по состоянию на 21 декабря у Министерства здравоохранения равен 80%, Министерства образования и науки - 60%, у акимата Западно-Казахстанской области - 66%.
 

Во-вторых, 100-процентное наполнение и актуализация вкладки перечня информации в модулях библиотеки документов: в течение года ни разу не обновлялась информация в библиотеке документов у МЦРИАП и акимата города Нур-Султан", - уточнил он. 

 
В-третьих, по словам Раимова, наполнение ведомственных сайтов на платформе "ЕПИР ГО" составила 100%, кроме Минздрава - 94% и на русском и госязыке, и Министерства финансов - 94% на госязыке.
 
Кроме того, он также обратил внимание на заметные улучшения в сравнении с результатами анализа, проведенного в июне текущего года по работе в рамках наполнения "ЕПИР ГО" у Министерства образования и науки, Министерства сельского хозяйства, акиматов Нур-Султана, Мангистауской, Жамбылской и Павлодарской областей. 
 
При этом в течение года не обеспечена 100-процентное заполнение контента на государственном и русском языке Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки, отметил представитель МИОР.
 
Представители ведомств обязались исправить ситуацию до конца года.
 
По итогам заседания министр информации и общественного развития Аида Балаева отметила важность доступа казахстанцев к достоверной и актуальной информации. 
 

Этот контроль будет только усиливаться. После каждой комиссии мы направляем письмо в канцелярию премьер-министра, чтобы действительно принимались меры, и все поручения были исполнены. Почему-то я слышу, у всех до конца года. Вообще, эта работа ежедневно должна проводиться, и должно быть на особом контроле", - заключила Балаева.

 

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