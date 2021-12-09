Оформление визуальной информации на государственном языке станет обязательной в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - В сфере сельского хозяйства зарегистрированы 960 преступлений, более половины из них - хищения субсидий. Об этом на брифинге в СЦК заявил председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он отметил, что субсидии в сельском хозяйстве являются одной из коррупционных зон.

По словам главы антикоррупционного ведомства, за 5 лет на субсидии выделены порядка 2 трлн тенге. И все эти годы с регулярной периодичностью заводились уголовные дела на чиновников. Если в целом по сфере сельского хозяйства зарегистрированы 960 преступлений, то более половины из них приходится на хищения субсидий.

Проведённый анализ вскрыл вопиющие факты бесконтрольного использования бюджетных средств, многочисленные коррупционные схемы и способы хищений субсидий. Остановлюсь на нескольких примерах. Есть такая программа – паспорт №4 "субсидирование обводнения пастбищ". На него выделено за 5 лет более 80 млрд тенге. Это инвестиционные субсидии, где до 80% возмещаются затраты на бурение скважин, установку солнечных панелей для водонасосов и дизельных генераторов. Здесь повсеместно выявлены хищения путём фиктивной поставки оборудования, субсидирования фермеров, не подпадающих под критерии, завышение в 2-3 раза стоимости оборудования. К примеру, выявлен ряд преступлений из числа работников "Национальный аграрный научный центр" при МСХ. Он администрирует базу "Идентификация сельскохозяйственных животных", которая предназначена для учёта поголовья скота и её данные используются при получении субсидий. Так вот, работники НАНОЦ фальсифицировали данные, за что получали на системной основе незаконные вознаграждения. Более того, они сами создавали коррупционные схемы", - сказал спикер.

В Актюбинской области выявлена преступная группа, возглавляемая работником этого Центра, который через ИП, оформленные на родственников, организовал хищение при поставке солнечных панелей. "Он сам выходил на фермеров, вводил их в заблуждение, сам от их имени оформлял заявки и финансовые документы. Дальше сам же вносил изменения в системе. При этом, цена на оборудование завышалась в два-три раза, а разница уходила ему в карман. При обыске у него обнаружено более 400 флешек с ЭЦП фермеров и чёрная бухгалтерия на 300 млн тенге. Анализ ситуации говорит, что примерно половина субсидий по этой программе, то есть 40 млрд тенге ушли на ветер", - сообщил глава ведомства.

Он отметил, что были зафиксированы факты, когда солнечные панели лежали в упаковке и использовались на совсем другие бытовые нужды.

В целом такие факты выявлены в целом ряде областей - Туркестанской, Атырауской, Жамбылской и других. При этом удивляет полное равнодушие и отсутствие контроля со стороны акимов. Раз это совершено не сотрудниками акиматов, то как будто их это не касается. Хотя, это бюджет области, следовательно, страдает экономика и население их регионов, эффективность, качество и стоимость сельхозпродуктов", - сказал Ахметжанов.





Дополнено: В целом глава Антикора отметил, что на сегодня расследуются 62 уголовных дела о хищении субсидий практически во всех регионах, арестованы 16 человек. Кроме того, по данным делам проходят 2300 фермеров.

В другой ситуации фермеров можно было сделать пособниками и привлечь совместно с должностными лицами к уголовной ответственности. Но глубокий анализ всех этих схем показал, что во многом они стали жертвами и заложниками преступных схем", - заявил Марат Ахметжанов.





Он также сообщил, что при разработке госпрограмм не были учтены ни научные, ни экономические аспекты выделяемых средств. Целевые индикаторы ориентированы не на результат, а на процессы, при этом наблюдается полная бесконтрольность расходования средств.





Фермеры жалуются, что нет доступа к информации о начале приема заявлений, субсидии распределяются несправедливо, в базе Qoldau, где подаются заявки, нет прозрачности очередей. Выдача субсидий осуществляется по принципу: "кто успел, тот и получил", а сроки приема заявок привязаны к дате выделения средств. Это позволяет продавать инсайдерскую информацию, в итоге субсидии достаются только "своим". Более того, бесплатная по закону госулуга подачи заявок на деле оказалась платной", - заявил он Марат Ахметжанов.





По его словам, в настоящее время ведется работа по устранению выявленных недостатков в системе субсидирования, которая исключит коррупционнее риски. По итогам проведенного Антикором анализа в адрес МСХ внесено 170 рекомендаций.





Полагаем, что при принятии изменений не должно быть спешки, нужно дать возможность сельхозпроизводителям, фермерам прощупать новшества, получить от них обратную связь, исправить ошибки и только потом вводить новые правила в действие. Это и есть принцип концепции "слышащего государства". Поэтому предлагается пойти путем пилотной апробации новелл в отдельно взятых областях", - сказал он.









Напомним, что этим летом вследствие засухи в двух регионах Казахстана - Мангистауской и Кызылординской - зафиксирован массовый падеж скота . Но причиной гибели сельхозживотных стали не только аномальные погодные условия, но и неразвитость кормовой базы, а также неудовлетворительное состояние пастбищ.









Развивать животноводство без соответствующей кормовой базы - это большой и неоправданный риск. Сегодня все понимают, что изменение климата - это следствие глобального потепления. И погодные катаклизмы, как нынешняя засуха, были ожидаемыми, соответственно, надо было заведомо готовиться к такому сценарию развития событий. То, что мы, к сожалению, не были готовы к этому, показал текущий год", - заявил в августе этого года Ербол Карашукеев, который на тот момент исполнял обязанности министра сельского хозяйства.





Он сообщил, что до независимости Казахстана в Мангистауской области было около 732 тысяч голов всех видов скота. Для такого поголовья строились и действовали 3400 шахтных и трубчатых колодцев, 43 пруда и водопроводы общей протяженностью почти 260 километров. Сейчас в области имеется около 840 тысяч голов скота. Общая его численность увеличилась почти на 15%. А количество колодцев сократилось до 2500, хотя в период с 2014 по 2020 годы построены и восстановлены порядка 400 колодцев и скважин.



