Сенаторы вернули в мажилис закон о визуальной информации

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НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - В ходе заседания сената парламента депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе обсуждения сенаторы предложили внести в данный законопроект ряд поправок. В частности, они предложили исключить норму, касающуюся защиты гражданских прав юридических лиц по мотивам отношения к религии.

Также сенаторы внесли изменения уточняющего характера в статью, определяющую порядок уведомления о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий.

Таким образом, сенаторы, поддержав ключевые нормы законопроекта, с поправками вернули его в мажилис, рассказали в пресс-службе палаты парламента.