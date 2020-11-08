Кокшетау. 7 ноября. Kazakhstan Today - Новое освещение устанавливают в населенных пунктах Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Ежегодно для реализации инфраструктурных проектов в регионе проводятся работы по благоустройству населенных пунктов. Особое место здесь занимает обеспечение уличного освещения в области. За этот год в регионе реализованы проекты по строительству новых и модернизации старых сетей уличного освещения в Бурабайском, Аккольском и Буландынском районах, сообщает управление внутренней политики.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках государственно-частного партнерства реализуется проект усовершенствования сетей уличного освещения в городах Кокшетау и Щучинск в количестве 3871 светильников.

На днях на восьми улицах в четырех селах Жаксынского района установили уличное освещение. Фонари установили на железобетонных опорах протяженностью более пяти километров. Подрядчиком выступило ТОО "Казбайлык Астана".

Сегодня включили освещение по улицам нашего поселка. Мы очень рады этому, для нас это большое событие. Спасибо тем, кто выполнил эту работу. Надеемся, что в будущем наше село будет полностью освещено и всегда будет процветать", - поделился житель села Подгорное Александр Макогон.

Этому событию особенно рада местная детвора. В данное время года солнце заходит очень рано, поэтому, благодаря проведенному освещению, жители смогут продлить прогулки и игры на свежем воздухе. Также в селе Подгорное установлены 68 фонарей.

К слову, в следующем году планируется реализовать проект по строительству и ремонту сетей уличного освещения в 5 населенных пунктах Целиноградского района.

В целом сейчас ведется разработка проекта модернизации сетей уличного освещения во всех районах области в рамках государственно-частного партнерства по замене порядка 9 тысяч устаревших ламп на современные светодиодные светильники.

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