Новое водохранилище построят в Кызылорде

Кызылорда. 25 ноября. Kazakhstan Today - В селе Караозек недалеко от города Кызылорда будет построено новое водохранилище. Об этом в ходе прямого эфира на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Facebook сообщил директор филиала РГП "Казводхоз" по Кызылординской области Хамит Биймбетов, передает Kazakhstan Today.

Еще одно новое водохранилище будет построено в селе Караозек недалеко от города Кызылорды. Проектно-сметная документация будет представлена на экспертизу в этом году. Решение финансовых вопросов планируется в следующем году. Данный проект позволит улучшить работу по доведению воды до полей", - отметил Хамит Биймбетов.

Он также рассказал о ходе ремонтных работ на гидроузле.

На ремонт Кызылординского гидроузла в 2020 году предусмотрен 481 млн тенге, 2021 году - 1 млрд 420 тысяч тенге, к 2022 году - 709 млн тенге. На левом магистральном канале ведутся бетонные работы. К 2022 году все работы должны быть завершены. Данный гидроузел введен в эксплуатацию в 1956 году, до этого капитальный ремонт не проводился. Кроме того, ремонтные работы проводятся и на водохранилищах Айтек и Жидели. Работа по ним будет завершена к концу 2020 года. Жидели будет запущен в начале декабря", - сказал глава филиала.

В этом году в начале вегетационного периода Коксарайский контррегулятор собрал 2 млрд кубометров воды вместо 3 млрд, по этой причине фермеры оказались в затруднительном положении. Для решения ситуации акимат совместно с компаниями по выращиванию риса, произвел очистку 300 километров внутренних каналов. Нами, в свою очередь, был очищен 61 километр магистральных каналов. Всего было посажено 90 тыс. гектаров риса, для их полива, согласно утвержденному графику, поставлялась вода", - подчеркнул Хамит Биймбетов.

Добавим, в нынешнем вегетационном периоде все рисовые поля Кызылординской области были обеспечены поливной водой.

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