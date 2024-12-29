28.12.2024, 12:42 52381
Нового главу Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов назначили в Минводы
Фото: gov.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК возглавил Сейилбек Нурымбетов.
Соответствующий приказ о назначении подписал глава министерства.
Ранее Нурымбетов занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам.
Также он возглавлял Аральско-Сырдарьинскую бассейновую инспекцию по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам.
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29.12.2024, 19:21 2686
Токаев наградил казахстанцев за мужество и профессионализм при спасении пассажиров самолета AZAL
Фото: Акорда
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Акорды.
Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта Актау", - говорится в сообщении.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
29.12.2024, 10:07 17601
Казахстанцев на борту разбившегося в Южной Корее самолета не было - МИД
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На борту разбившегося в Южной Корее самолета казахстанцев не было, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
По предварительным данным местных властей, среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, граждан Казахстана не было", - проинформировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Согласно данным пожарной службы Южной Кореи, 179 человек погибли, двух удалось спасти.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них 29 человек выжили. В списках пассажиров были и граждане Казахстана, все они погибли.
27.12.2024, 19:16 84266
В МТСЗН рассказали, почему в Казахстане уменьшается число получателей АСП
В 2024 году из 77 тыс. семей перестали получать АСП еще 52 тыс. человек
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 27 декабря, во время брифинга в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал, почему в Казахстане уменьшается число получателей адресной социальной помощи (АСП).
В 2023 году число получателей АСП составило 114 тыс. семей. Они получили 57 млрд тенге. Из состояния бедности вышли 54 тыс. человек. В 2024 году из оставшихся 77 тыс. семей, получивших 36 млрд тенге, перестали получать АСП еще 52 тыс. человек.
Уменьшение получателей АСП связано и с тем, что регионы работают над вовлечением в занятость", - цитирует Олжаса Анафина Zakon.kz.
Олжас Анафин также сообщил, что с января 2025 года заработает мобильное приложение по назначению адресной социальной помощи по всей стране. Он отметил, что пилот по апробации мобильного приложения проходит в городе Конаеве Алматинской области.
Ранее о проделанной работе за год по развитию социальной сферы рассказали в правительстве РК.
27.12.2024, 19:01 85221
Токаев рассказал Алиеву о ходе расследования крушения самолета AZAL близ Актау
Фото: Акорда
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.
Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы.
Ильхам Алиев поблагодарил правительство Казахстана за оперативно предпринятые меры по поисково-спасательной работе и оказанию неотложной помощи пострадавшим.
Стороны договорились, что правительственные структуры двух стран будут находиться в тесном контакте в ходе расследования обстоятельств этого трагического происшествия.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана. Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27.12.2024, 12:42 96896
Дополнительное расследование по делу о гибели двух детей от отравления назначили в СКО
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Северо-Казахстанской области назначила дополнительное расследование по делу о пищевом отравлении, приведшем к смерти двух детей в июле этого года, сообщает "Петропавловск.news".
По факту пищевого отравления семьи, имевшего место летом 2024 года в Кызылжарском районе, прокуратура области сообщает: департаментом полиции области проведено досудебное расследование по части 3 статьи 304 УК РК по факту нарушения санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Принятое решение органа следствия о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава правонарушения отменено прокуратурой области для производства дополнительных следственных действий", - говорится в сообщении прокуратуры СКО.
По данным агентства, прокуратура опубликовала свой комментарий после того, как 26 декабря семья Коваленко была принята заместителем прокурора области. Членам семьи, в которой произошла трагедия, разъяснили требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Напомним, двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в июне этого года. Еще трое родственников попали в больницу.
27.12.2024, 11:03 101926
Деятельность 37 международных и 98 региональных наркоканалов пресекли в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 11 месяцев текущего года выявлено более 8 тыс. наркопреступлений, из них почти 2,2 тыс. фактов сбыта наркотиков, сообщил на заседании координационного совета по борьбе с преступностью глава Генпрокуратуры Берик Асылов.
К уголовной ответственности привлечены более 4 тыс. человек, из них 1083 - за сбыт наркотиков.
Пресечены 37 международных и 98 региональных наркоканалов.
В настоящее время по инициативе прокуратуры в стране проводится акция "Нашақорлыққа жол жоқ", в рамках которой уничтожено более 47 тысяч граффити, возбуждено в четыре раза больше уголовных дел по рекламе и пропаганде наркотиков (с 111 до 426). Задержаны 36 наркорекламщиков.
С применением информационных технологий и развитием международного сотрудничества стали активнее раскрывать организаторов наркобизнеса. К примеру, только по одному интернет-магазину, продававшему наркотики на территории Казахстана и СНГ, задержаны 23 участника, включая организаторов и бухгалтеров. Арестовано имущество на 90 млн тенге. В Павлодаре пресечена деятельность двух иностранцев, которые занимались производством наркотиков. У них имелись криптокошельки нескольких наркомагазинов, действующих на территории Казахстана и стран СНГ, с оборотом более 100 млн долларов США", - сообщил Асылов.
Генпрокурор добавил, что на базе комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры в стране будет создан Национальный таргетинг-центр, который будет следить за ввозом в страну и использованием химических веществ промышленного назначения, из которых можно производить синтетические наркотики.
Также разрабатывается информационная система, которая будет интегрирована с базами уполномоченных органов по контролю за оборотом прекурсоров.
По итогам заседания выработаны решения, направленные на широкое применение информационных технологий по установлению организаторов наркобизнеса, активное применение финансовых расследований, реализация превентивных мер по недопущению противоправной деятельности граждан иностранных государств, повышения ответственности увеселительных заведений за факты распространения наркотиков и др", - сообщает Генпрокуратура.
Напомним, только в этом месяце в Казахстане задержаны несколько наркосбытчиков. К примеру, в Жетысуской области ликвидирована нарколаборатория, изъято свыше 6 килограммов мефедрона. На трассе Астана - Караганда задержали жителя Жамбылской области, который перевозил в багажнике авто более 266 кг наркотиков. Ранее одну из самых крупных партий "синтетики" изъяли у двух братьев в Петропавловске.
27.12.2024, 11:01 100236
Президент Казахстана подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписал указ об объявлении Года рабочих профессий, сообщает Акорда
В частности, в целях повышения престижа рабочих профессий и осуществления реформы системы технического и профессионального образования президент постановил:
- объявить 2025 год Годом рабочих профессий;
- правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года рабочих профессий;
- контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан.
Подчеркивается, что указ вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, о том, что 2025 год станет Годом рабочих профессий, президент Казахстана объявил в ходе послания народу страны.
26.12.2024, 20:55 136126
В двух министерствах произошли кадровые перестановки
Назначение произошли в МЧС и Минпромстрое
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кадровые перестановки произошли в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Министерстве промышленности и строительства, сообщает пресс-служба правительства.
Приказом министра промышленности и строительства Айгуль Кенжебаева назначена на должность руководителя аппарата министерства.
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Серик Джунисбеков назначен на должность председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций министерства.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?