Новые поправки в закон о банкротстве разъяснили в КГД

Несмотря на небольшое количество поправок, ими охвачены все этапы процедур банкротства

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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые поправки в закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" разъяснили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.





Основная задача поправок - повышение эффективности процедур внесудебного/судебного банкротства и восстановления платежеспособности. В связи с чем, несмотря на небольшое количество поправок, ими охвачены все этапы указанных процедур: подача заявления о применении процедур, проведение процедур и правоотношения после завершения процедур", - уточнили в ДГД.





К примеру, при подаче заявления о применении указанных процедур предлагается не распространять требование о проведении урегулирования долга на договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, заключенные до 1 января 2025 года.





В ходе проведения процедуры внесудебного банкротства должнику предоставляется право прекратить ее по собственному желанию без указания причин. В свою очередь лица, в отношении которых процедура прекращена уполномоченным органом, повторно с заявлением о применении процедуры внесудебного банкротства могут обратиться через шесть месяцев.





Также уточнены полномочия финансового управляющего при проведении процедур судебного банкротства и восстановления платежеспособности.





После завершения процедуры внесудебного банкротства подлежат прекращению все обязательства банкрота перед финансовыми организациями, в том числе сведения о которых не представлены в кредитные бюро.





Указанные поправки планируется реализовать в первом полугодии текущего года", - сообщили в ДГД.





В настоящее время закон рассматривают в мажилисе.