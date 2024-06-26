25.06.2024, 09:01 56101
Руководители департаментов экономических расследований сменились в двух областях
Департаменты возглавили Ерлан Битанов и Руслан Касимов
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Тараз. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области и области Ұлытау назначены новые руководители департаментов экономических расследований, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Главой департамента экономических расследований по области Ұлытау назначен Ерлан Битанов, ранее занимавший должность заместителя руководителя департамента в Костанайской области.
ДЭР Жамбылской области возглавил Руслан Касимов. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого же ведомства.
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25.06.2024, 19:54 27486
В Казахстане одобрили петицию о запрете азартных игр для госслужащих
Фото: Pexels.com
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане одобрили петицию о запрете азартных игр для госслужащих, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
В состав рабочей группы вошли депутаты парламента, инициатор петиции, гражданские активисты, представители заинтересованных государственных органов и игорного бизнеса (всего 27 членов). Заседания рабочей группы проводились 24 и 25 июня в здании министерства. В первом заседании рабочей 24 июня приняли участие 23 из 27 членов. По итогам первого заседания с учетом всех высказанных мнений разработан проект решения. В ходе заседания обсуждался механизм контроля участия государственных служащих и военных в азартных играх и пари.
Необходимо отметить, что подавляющее большинство членов рабочей группы поддержали петицию. Против выступили только два представителя ассоциации букмекерских контор и казино", - сообщили в МТС.
На втором заседании 25 июня члены рабочей группы большинством голосов одобрили проект решения и выступили с поддержкой петиции.
Напомним, 5 июня мажилис одобрил во втором чтении законопроект "По вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности" и поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Поправки запрещают участие в азартных играх определенному кругу казахстанцев, в том числе госслужащим, военнослужащим и сотрудникам специальных госорганов.
Ранее в Казахстане набрала необходимое количество подписей петиция против пропаганды ЛГБТ. Ее приняло к рассмотрению Министерство культуры и информации РК.
Также 50 тысяч подписей собрали петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" и "Об отмене единого часового пояса".
Авторы первой петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
Авторы второй петиции просят вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
25.06.2024, 18:34 28271
Украина затребует у Казахстана экстрадиции подозреваемых в покушении на Айдоса Садыкова
Офис генпрокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Казахстана
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Киев. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Офис генерального прокурора Украины начинает экстрадиционную процедуру по подозреваемым в покушении на убийство казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Офис генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Казахстана об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении", - говорится в сообщении офиса генерального прокурора.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию. Он задержан по подозрению в совершении преступления.
Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, заявления об оперативном "раскрытии" покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве - это часть информационной пропаганды проамериканских СМИ, для того чтобы втянуть Казахстан в конфликт с Россией.
25.06.2024, 11:20 49396
Сроки сорваны: на некоторых ТЭЦ страны до сих пор не начали ремонт
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Об очередном срыве подготовки к предстоящему отопительному сезону заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
На сегодня степень готовности составляет всего 23%.
По Экибастузской ТЭЦ сроки начала работ перенесены с мая на конец июня. В Темиртау до сих пор не начат расширенный ремонт котла на ТЭЦ-2, отставание от графика составляет 2 месяца. Сорваны сроки по модернизации теплоисточников в Таразе, Жезказгане и других регионах.
В начале мая этого года на заседании правительства мной давалось поручение не допускать продления сроков ремонта и снижения их объемов. Однако в график ремонтных работ, утвержденный оператором КЕГОК, регулярно вносятся изменения по усмотрению собственников. Только в текущем году в графики 18 раз внесены изменения по переносу ремонтов. И это происходит без участия и согласования с акиматами и Министерством энергетики. Данные факты говорят об их недостаточном контроле", - заявил Бектенов.
Низкие темпы работ по модернизации тепловых сетей также отмечены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях. Недостаточно используется потенциал программы "Тариф в обмен на инвестиции". В основном инженерные коммуникации ремонтируются за счет средств республиканского бюджета.
Бектенов поручил контролировать ход подготовительных работ к отопительному периоду первому вице-премьеру Роману Скляру.
Министерствам энергетики, промышленности совместно с акиматами регионов поручено усилить контроль за своевременностью и качеством ремонтной кампании на теплоисточниках и сетях, обеспечить топливом все ТЭЦ и котельные в срок до 1 сентября. До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, в остальных - до 15 октября привести в готовность всю инженерную инфраструктуру к новому отопительному периоду.
В феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
24.06.2024, 18:02 94846
Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия - президент
Фото: Акорда
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Дагестане, сообщает Акорда.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.
Кроме того, стороны отметили важность продолжения тесного взаимодействия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также консолидации усилий в рамках авторитетных международных организаций.
Президенты также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития казахстанско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обсудили повестку дня предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Напомним, неизвестные в Дербенте и Махачкале напали на православные храмы и синагоги, они также атаковали пост ДПС. По данным ТАСС, в результате терактов погибли 15 правоохранителей и 4 гражданских, в том числе священник. Пострадали 26 человек. Нападавших ликвидировали.
24.06.2024, 16:00 104516
В Казахстане установят пять сейсмостанций
Сейсмостанции будут установлены при финансировании Института геофизики Администрации по землетрясениям Китая
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан в 2024-2025 годах установят пять сейсмических станций, сообщает сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Как проинформировали в Министерстве науки и высшего образования РК в ответ на запрос агентства, "в 2024-2025 годах на территории РК при финансировании Института геофизики Администрации по землетрясениям Китая будет установлено пять сейсмических станций и произведен капитальный ремонт центральной сейсмической обсерватории "Алматы".
Кроме того, по данным ведомства, при организации Агентства по землетрясениям Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики в июле пройдет международное совещание по прогнозированию землетрясений, в котором примут участие ученые отечественного Центра сейсмологических наблюдений.
Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы.
Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Позже в регионе ощущалась серия афтершоков.
В мае в Алматы провели тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
24.06.2024, 12:54 117161
Токаев назначил главнокомандующего военно-морскими силами ВС РК
Им стал Серик Бурамбаев
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Бурамбаев Серик назначен главнокомандующим военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан", - сообщает Акорда.
Ранее занимавший данный пост Бекжанов Сакен распоряжение президента освобожден от должности.
24.06.2024, 11:44 120506
О состоянии трассы Алматы - Астана сообщили в Минтранспорта
Фото: Министерство транспорта РК
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О завершении строительных работ на автодороге республиканского значения Алматы - Астана сообщили в Министерстве транспорта.
Автодорога состоит из четырех основных отрезков: Караганда - Балхаш, Балхаш - Бурылбайтал, Бурылбайтал - Курты и объезд станции Шамалган общей протяженностью 946 километров. Все они будут соответствовать I-б категории с четырехполосным движением.
На участке Караганда - Балхаш общей протяженностью 363 километра ликвидированы все объездные дороги. Завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу, сейчас ведутся работы по благоустройству. Также дорожники укладывают верхний слой асфальта и устанавливают для безопасности дорожного движения барьерные ограждения. Объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2024 года", - сообщили в Минтрансе.
Мониторингом качества строительства дороги между Астаной и Алматы занимаются корейские компании Dongsung Engineering и ISAN Corporation. Инженеры компании ведут технический надзор, постоянно находятся на объекте и следят за качеством проводимых работ.
В Комитете автомобильных дорог отметили, что часть участков начнут вводить в эксплуатацию уже с середины лета, оставшуюся часть сдадут до конца 2024 года.
В частности, участок Курты - Бурылбайтал общей протяженностью 81 километр планируется сдать в эксплуатацию летом этого года. Также к концу лета планируется завершить все работы на автодороге обход станции Шамалган.
Ранее президент назвал качество автодорог в Казахстане одной из серьезных проблем отечественного туризма.
О системных недостатках в автодорожной отрасли также заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.
Антикор проанализирует сферу строительства дорог на коррупционные риски.
24.06.2024, 11:34 103781
Поджог греческого острова и надпись в Помпеях: действия казахстанских туристов-вандалов прокомментировали в МИДе
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вандализм казахстанских туристов за границей прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства.
Казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями по данному случаю. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались", - ответили в МИД РК.
Ранее сообщалось, что туристы устроили пожар на греческом острове Идра (Гидра). По данным местных СМИ, причиной пожара стал фейерверк, запущенный с яхты. Вместе с этим распространилась информация о том, что яхта была арендована гражданами Казахстана.
Также стало известно о задержании гражданина Казахстана в итальянском городе Помпеи за написанное им слово ALI на древней стене Дома Цеев в Археологическом парке.
В Италии был задержан наш гражданин за незаконное нанесение надписи на историческом здании. После завершения всех необходимых формальностей в правоохранительных органах он был отпущен. Дальнейшее судебное разбирательство будет проведено в административном порядке", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
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