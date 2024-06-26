Руководители департаментов экономических расследований сменились в двух областях

Фото: Акорда

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Дагестане, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Дагестане, сообщает Акорда.





Глава государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.





Кроме того, стороны отметили важность продолжения тесного взаимодействия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также консолидации усилий в рамках авторитетных международных организаций.





Президенты также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития казахстанско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обсудили повестку дня предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.



