Новые специальности в области водоотведения, гидрогеологии и промышленной автоматизации откроют в Мангистауской области
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Актау. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области утвержден план мероприятий по проведению Года рабочих профессий и региональный штаб уже приступил к своей работе, сообщил на заседании правительства аким региона Нурдаулет Килыбай.
В частности, в области откроют новые специальности в области водоотведения, гидрогеологии и промышленной автоматизации
В 2025-2026 годах планируется открытие учебно-лабораторного корпуса, проведение хакатона новых идей, международного отраслевого чемпионата "DostiSkills-2025", международной отраслевой аккредитации. Также планируется открытие ІТ hub и центров компетенции при поддержке работодателей, увеличение целевого образовательного заказа по конкретным запросам бизнеса и открытие новых специальностей в колледжах региона. В частности, Мангистауский энергетический колледж имени Н. Бекбосынова будет готовить работников по специальности "Эксплуатация очистных сооружений, систем водоснабжения и водоотведения", Мангистауский индустриально-технический колледж имени О. Турмагамбетулы - по специальности "Гидрогеология и инженерная геология", - рассказал Килыбай.
В настоящее время обновляются образовательные программы колледжей, чтобы они соответствовали актуальным требованиям атласа новых профессий.
Он напомнил, что в 2022 году в атласе были определены востребованные специальности в области образования, туризма и нефтегазовой отрасли. Разработка атласа новых профессий и компетенций для Мангистауской области на 2024-2025 годы продолжается.
В этом году приоритет отдается строительству, энергетике и логистике. В настоящее время проводятся работы по обновлению микроквалификаций в образовательных программах учебных заведений технического и профессионального образования, соответствующих данному атласу. Работы по профилизации в колледжах проводятся поэтапно. Подготовка квалифицированных специалистов осуществляется по 129 квалификациям в 89 специальностях. На 2024-2025 учебный год выделено 5615 мест по 92 квалификациям в 65 профессиях на государственные образовательные гранты, это 90% грантов. Из них 580 студентов были приняты на государственные образовательные гранты в рамках договоров между 70 работодателями и колледжами, в соответствии с реальной потребностью в кадрах. Это крупные предприятия "Казкор-Транссервис", "Озенспецстрой", "КазАзот", - отметил аким.
Для улучшения материально-технической базы колледжей к 2025 году в Мангистауском индустриально-техническом колледже проводится перепланировка бывшего здания поликлиники под учебно-лабораторный корпус, готовится проектирование нового здания для двух колледжей в Бейнеуском районе.
Этот год - отличный момент для решения самых масштабных и актуальных проблем. Мы разработали план мероприятий, в рамках которого планируется открытие ІТ-хаба, проведение международных чемпионатов, получение отраслевой аккредитации, внедрение новых специальностей и принятие решений, направленных на развитие бизнес-стартапов и создание нескольких центров компетенций. Особое внимание уделяется центрам, открывающимся при поддержке предприятий, а также решению сельскохозяйственных проблем в Мангистауской области", - рассказала руководитель отдела технического и профессионального образования управления образования Мангистауской области Жания Сармурзина.
По ее словам, в рамках Года рабочих специальностей будут открыты новые центры компетенций в таких областях, как агрономия, швейное производство, автоскилс.
Кроме того, в связи с дефицитом воды в регионе, мы рассматриваем открытие новых специальностей в области водоотведения и гидрогеологии, что станет важной частью нашей работы", - сказала Сармурзина.
В частности, в этом году будет открыта специальность "Гидрогеология".
Она очень востребована в нашем регионе. Также ведутся работы по получению лицензии на открытие специальности "Техник-электронщик" по направлению промышленной автоматизации", - рассказал директор Мангистауского индустриально-технического колледжа имени О. Турмаганбетулы Далабай Бекмаганбетов.
Напомним, указом главы государства 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим, в Казахстане дан старт трансформации технического и профессионального образования.