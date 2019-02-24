Новым акимом столичного района Сарыарка стал Ергали Егемберды

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Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Астане назначили акима района Сарыарка. Эту должность занял Ергали Егемберды, передает Kazakhstan Today.

Аким Астаны Бахыт Султанов предложил городскому маслихату утвердить в должности акима района Сарыарка Ергали Егемберды. Кандидатура была поддержана депутатами единогласно, пишет официальный сайт столичного акимата.

Ергали Егемберды имеет большой опыт государственной службы. Он проявил себя как ответственный и грамотный руководитель. Я думаю, что новый аким справится с поставленными задачами", - сказал Султанов.

Егемберды родился в 1977 году в Шымкенте. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Бостонский университет (США). Выпускник программы "Болашак", магистр государственного управления. Кандидат политических наук.

Трудовую деятельность начал в акимате Астаны главным специалистом департамента финансов в 1998 году. В разные годы занимал должности заместителя начальника департамента жилья Астаны, заместителя акима района Сарыарка города Астаны, заместителя акима Караганды, акима района Казыбек би Караганды, руководителя аппарата акима Карагандинской области, руководителя аппарата мажилиса парламента РК.

С 2012 года по 2014 год был вице-министром труда и социальной защиты РК. С 2014 по 2017 год - вице-министром здравоохранения и социального развития РК.

С 2017 года по 2018 год занимал должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Астаны. С 2018 года по 2019 год являлся государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

Женат, воспитывает четверых детей.

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