Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Новым судьей Верховного суда РК стал Мейрамбек Таймерденов. Его кандидатуру по представлению главы государства утвердил сегодня сенат, передает Kazakhstan Today.

Мейрамбек Таймерденов родился 7 ноября 1958 года в селе Шемолган Каскеленского района Алматинской области. Доктор юридических наук, профессор, пишет Kazpravda.kz

Трудовую деятельность по специальности начал в 1983 году после окончания Талдыкорганского юридического техникума в должности судебного исполнителя, старшего судебного исполнителя Каскеленского районного народного суда.

В 1994 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени аль-Фараби.

С 1992 по 1997 год работал в органах прокуратуры Алматинской области, в Генеральной прокуратуре.

Указом президента Республики Казахстан от 27 марта 1997 года назначен на должность судьи Жамбылского районного суда Алматинской области.

Работал судьей Алматинского областного суда, начальником управления юстиции Алматинской области, председателем Комитета регистрационной службы Министерства юстиции РК, заместителем председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК.

Указом президента РК в 2007 году назначен на должность председателя Алматинского областного суда, в 2012 году - на должность председателя Алматинского городского суда, в 2013 году - вновь на должность председателя Алматинского областного суда.

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