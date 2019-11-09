Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - Новый формат противодействия коррупции обсудили на форуме в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Эксперты и практики, представители госорганов и неправительственных организаций обсудили способы и механизмы противодействия коррупции на республиканском форуме "Адалдык аланы: новый формат взаимодействия общества и государства по противодействию коррупции", сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В мероприятии приняли участие председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, представители государственных органов, международных и неправительственных организаций, специалисты в области права, противодействия коррупции.

Следуя мировым тенденциям, мы выстроили свою модель противодействия коррупции, основанную на доверии, справедливости и добропорядочности. Особое внимание уделяется укреплению ключевых основ взаимодействия госорганов и общества", - отметил на форуме Шпекбаев.

В ведомстве добавили, что Антикоррупционная служба усиливает "точки роста" взаимодействия с гражданским обществом в противодействии коррупции. Для этого созданы практические инструменты участия.

По словам Шпекбаева, посредством действующих во всех регионах и большинстве министерств проектных офисов "Адалдык аланы" каждый желающий может принимать участие в выработке антикоррупционных мер.

Форум в рамках расширения диалоговой площадки между обществом и государством стал своего рода открытой площадкой для решения проблемных вопросов жителей. Целью мероприятия является определение консолидированных форм и методов противодействия коррупции институтов гражданского общества, повышение эффективности мер по противодействию коррупции, минимизации коррупционных рисков и условий, формирование антикоррупционной культуры и привития культуры нравственных качеств добропорядочности и честности", - отметили в ведомстве.

В рамках форума участники посетили ряд высших учебных заведений, объектов положительной практики внедрения проектов "Алматы - Адалдык аланы". Были презентованы новые проекты в сфере образования, открыты школы добропорядочности, гости ознакомлены с работой комплаенс офицеров.

Форум, по мнению участников, послужит диалоговой площадкой, придающей новый импульс реализации антикоррупционной политики.

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