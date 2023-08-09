Новый генеральный консул США Мишель Еркiн прибыла в Алматы

Мишель Еркiн свободно владеет русским и испанским языками, а также изучает казахский

Фото: Генеральное консульство США в Алматы

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Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прибыла новый генеральный консул Соединенных Штатов Америки Мишель Еркін. Ее консульский округ включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую и область Жетысу.





Для меня большая честь представлять консульство США в Алматы, и я очень рада вернуться в эту прекрасную и удивительную страну. Алматы был моим первым дипломатическим представительством за рубежом 20 лет назад, и я буду очень рада снова считать этот город своим домом в течение следующих трех лет. Многое изменилось с тех пор, и я с нетерпением жду возможности по-новому открыть для себя Казахстан" - сказала г-жа Еркін.





За 20 лет работы на дипломатической службе Мишель Еркін успела побывать в самых разных странах мира.





В последнее время она занимала должность заместителя главы миссии и поверенного в делах посольства США в Рейкьявике (Исландия). Также Еркін работала в Панама-Сити (Панама), Бишкеке (Кыргызстан), Сан-Сальвадоре (Сальвадор) и в Москве (Россия).





Кроме того, Мишель Еркін неоднократно получала назначения в Вашингтоне, в том числе в Бюро по экономическим и деловым вопросам (EB), Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений (AVC) и Бюро по делам Западного полушария (WHA).





Мишель Еркін с отличием окончила Йельский университет по специальности "Исследования России и Восточной Европы". Затем она получила степень доктора юриспруденции в школе права Университета Миннесоты.





Будучи родом из фермерских хозяйств на севере штата Миннесота, она гордится своим происхождением как потомок племени оджибве (чиппева) из народности Белая Земля. У г-жи Еркін и ее мужа Жомарта четверо детей. Она свободно владеет русским и испанским языками, а также изучает казахский", - сообщает дипломатическая миссия США в Казахстане.