Новый корпус Высшего колледжа культуры открылся в Кокшетау

Кокшетау. 30 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области открыли новый учебный корпус колледжа культуры, передает Kazakhstan Today.

В Кокшетау состоялось открытие нового учебного корпуса высшего колледжа культуры имени Акана серэ. На торжественной церемонии аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев возложил цветы к бюсту великого акына-импровизатора, чье имя носит колледж, сообщила пресс-служба главы региона.

Важным направлением образовательной политики государства является профессиональная подготовка специалистов для ведущих отраслей экономики. Открытие нового учебного корпуса является для всех нас важным событием. Это свидетельство того, что в стране уделяется серьезное внимание вопросам образования и культуры", - подчеркнул руководитель региона в своем поздравительном слове.

В области реализуется проект "Жас маман", в рамках которого 10 колледжей улучшат материально-техническую базу. Вручая денежный сертификат на сумму 30 млн тенге для приобретения современного учебного оборудования, Маржикпаев выразил уверенность, что студенты и преподаватели колледжа приумножат лучшие традиции старшего поколения и используют в учебной деятельности инновационные технологии.

В новом здании колледжа современные и просторные учебные аудитории. Имеются актовый зал на 240 мест, библиотечный комплекс, столовая, спортивный и тренажерный залы, зал для занятий хореографией, уличная спортивная площадка.

По итогам рейтинга прошлого года кокшетауский колледж признан лучшим среди учебных заведений сферы культуры и искусства республики. Его выпускники востребованы и работают по специальности в регионах Казахстана, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Аким области также ознакомился с ходом реконструкции городского музея литературы и искусства. К работе подрядчики приступили в июле. В настоящее время полностью произведен демонтаж и до ноября планируют завершить наружную отделку фасада декоративным материалом - травертином, благоустройство территории и внутреннюю отделку здания. В планах также произвести реконструкцию экспозиционных залов в соответствии с современными требованиями. Концепция проекта согласована с Институтом истории и этнологии имени Шокана Уалиханова.

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