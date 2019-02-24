Новый руководитель аппарата акима назначен в Алматы

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы назначен новый руководитель аппарата акима города, передает Kazakhstan Today.

Руководителем аппарата акима города Алматы назначен Жигер Калиев, сообщил официальный представитель акимата Тимур Базарбаев.

Калиев имеет значительный опыт работы на государственной службе. Трудовую деятельность начал в 1995 году специалистом Актюбинского территориального комитета по управлению госимуществом. В разные годы был руководителем Департамента экономики и индикативного планирования, Управления недропользования и охраны окружающей среды Актюбинской области. Работал заместителем председателя налогового комитета по городу Актобе.

С 2007 по 2016 годы - консультант, заведующий отделом, заместитель директора, директор департамента организационно-контрольной работы Центрального аппарата партии "Нур Отан".

С 2016 года - заместитель руководителя аппарата акима города Алматы.

В сообщении отмечено, что ранее была осуществлена трансформация акимата Алматы: полностью перестраивается работа всех управлений и районных акиматов, проводится работа по оптимизации процессов, внедрению цифровых технологий и корпоративного управления, а также повышению качества государственных услуг.

Шесть управлений упразднены путем передачи функций в другие структурные подразделения. Это позволило не просто уменьшить управленческие и вспомогательные должности, а перенаправить высвободившиеся единицы для усиления управлений, тесно работающих с населением.

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