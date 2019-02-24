Новый руководитель аппарата акима назначен в Алматы

Руководителем аппарата акима города Алматы назначен Жигер Калиев, сообщил официальный представитель акимата Тимур Базарбаев.
Калиев имеет значительный опыт работы на государственной службе. Трудовую деятельность начал в 1995 году специалистом Актюбинского территориального комитета по управлению госимуществом. В разные годы был руководителем Департамента экономики и индикативного планирования, Управления недропользования и охраны окружающей среды Актюбинской области. Работал заместителем председателя налогового комитета по городу Актобе.
С 2007 по 2016 годы - консультант, заведующий отделом, заместитель директора, директор департамента организационно-контрольной работы Центрального аппарата партии "Нур Отан".
С 2016 года - заместитель руководителя аппарата акима города Алматы.
В сообщении отмечено, что ранее была осуществлена трансформация акимата Алматы: полностью перестраивается работа всех управлений и районных акиматов, проводится работа по оптимизации процессов, внедрению цифровых технологий и корпоративного управления, а также повышению качества государственных услуг.
Шесть управлений упразднены путем передачи функций в другие структурные подразделения. Это позволило не просто уменьшить управленческие и вспомогательные должности, а перенаправить высвободившиеся единицы для усиления управлений, тесно работающих с населением.
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