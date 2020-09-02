Новый учебный год начался с уроков добропорядочности

Алматы. 1 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня по инициативе Агентства по противодействию коррупции при поддержке Министерства образования и науки в честь Дня знаний во всех учебных заведениях страны проходит единый онлайн общереспубликанский "Час добропорядочности", передает Kazakhstan Today.

Как отметили в Антикоррупционной службе, основная цель мероприятия - формирование у подрастающего поколения антикоррупционной культуры и привитие важнейших нравственных ценностей: честность, справедливость, порядочность и доверие.

Онлайн-лекция посвящена разъяснению принципа справедливости великого мыслителя Туранской степи XII века Ходжа Ахмеда Яссауи.

Роль Яссауи в развитии тюркского мира неоспорима, в последствии его наследие сыграло огромную роль в становлении дружественных отношений между тюркскими государствами.

Лидер нации Н.А. Назарбаев отметил, что духовное наследие Х.А. Яссауи определило систему духовных знаний всей Центральной Азии, в частности Казахстана и всех тюркских государств.

В видеолекциях учащиеся и студенты знакомятся с изречениями великого мыслителя, собранными в "Книге мудрости" - "Диуани хикмет", призывающими к таким человеческим ценностям, как честность и справедливость, добропорядочность и скромность, доброта и благоразумность.

Видеоурок при поддержке Министерства информации и общественного развития транслируется в эфирах республиканских и региональных телеканалов, а также размещен на Youtube-канале Агентства и в социальных сетях.

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