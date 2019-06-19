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Новый внештатный советник Токаева займется связями с общественностью

18.06.2019, 13:52 7453
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Новый внештатный советник президента Казахстана Максат Скаков займется связями с общественностью. Об этом сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.
 

Назначил бывшего заместителя акима Мангистауской области Максата Нурлыбековича Скакова внештатным советником. Он будет заниматься связями с общественностью", - написал Токаев в Twitter.

 
 

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