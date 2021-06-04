Партия Nur Otan намерена всесторонне поддерживать волонтерское движение в стране - Байбек

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ -Бауыржан Байбек провел онлайн-встречу с участниками общенационального молодежного волонтерского движения "Biz Birgemiz!", на котором они рассказали о своих проектах на текущий год и поделились планами расширения волонтерской сети в регионах. Об этом первый заместитель председателя партии Nur Otan сообщил на своей странице в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня волонтерство прочно вошло в жизнь нашего общества, став трендовым явлением. Все больше неравнодушных граждан объединяются в стремлении оказывать безвозмездную помощь нуждающимся. Как вы знаете, Елбасы Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи, обратив внимание на необходимость повсеместного развития волонтерства: "Молодежь во всем мире является мощным ресурсом добровольчества и благотворительности, а волонтерство - это механизм, помогающий молодым людям быстрее адаптироваться на рынке труда и способствующий их дальнейшей самореализации". В свою очередь, объявление президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым 2020 года Годом волонтера придало системный импульс развитию волонтерства в национальном масштабе. Глава государства лично открыл республиканский фронт-офис волонтеров "Birgemiz" и стал почетным послом движения волонтеров в Казахстане", - отметил он.

Создание соответствующих стимулов, совершенствование законодательной базы, повышение стипендий студентам-волонтерам на 30% обусловили повсеместное объединение активной молодежи в различные волонтерские организации.

Как сказал президент страны, "государство с большим числом неравнодушных жителей ждет светлое будущее, а волонтерская деятельность послужит примером для всех граждан и внесет свой вклад в формирование нового облика нации". Одним из первых инициативу руководства страны системно поддержал Jas Otan. Так, молодежное крыло партии приняло активное участие в ликвидации последствий катастроф в Арыси и Мактаарале", - написал Байбек в своем посте.

Во время первой волны пандемии в прошлом году более 5 тысяч жасотановцев в рамках инициированной Елбасы общенациональной акции "Біз Біргеміз!" оказали масштабную адресную помощь социально-уязвимым слоям населения. Более 320 тысяч семей во всех регионах получили продуктовые корзины и наборы гигиенических средств. В апреле текущего года жасотановцы организовали раздачу "пакетов благодарности" для 3 тысяч медицинских работников. Более 80 волонтеров одними из первых приняли непосредственное участие в помощи пострадавшим от недавнего пожара в Риддере.

На сегодняшней встрече участники движения "Biz Birgemiz!", объединяющего 15 тысяч волонтеров по всей стране, рассказали о своих проектах на текущий год и поделились планами расширения волонтерской сети в регионах. В год 30-летия Независимости наши волонтеры уже инициировали общереспубликанскую акцию "30 добрых дел". Развитие волонтерства является одним из главных приоритетов программы "Жастар - Отанга!" до 2025 года. Буквально 3 дня назад решением бюро политсовета партии была утверждена Дорожная карта по реализации данной программы. Также решениями бюро филиалов Nur Otan в ближайшие дни будут утверждены 216 региональных дорожных карт", - сказал он.

Таким образом, партия и Jas Otan нацелены на качественное исполнение предвыборных обещаний перед молодежью, а вновь созданный корпус из 616 молодых депутатов мажилиса и маслихатов будет предметно контролировать ход реализации программы. В частности, в течении следующих 5 лет планируется достижение около 3,5 тысяч индикаторов, реализация 6,5 тысяч мероприятий с охватом более 4,5 млн молодых казахстанцев до 35 лет. В фокусе внимания - вопросы качественного образования, трудоустройства, доступного жилья, расширения гражданской активности, личностного развития и досуга. Среди приоритетных показателей - вовлечение в волонтерство более 100 тысяч человек к 2025 году.

Перед Jas Otan и движением "Biz Birgemiz!" стоит важная задача развития партнерского взаимодействия со всеми действующими в стране волонтерскими организациями. Nur Otan, как партия конкретных дел и ясных целей, будет и далее предметно поддерживать волонтеров, поощряя молодежные инициативы. Для этого мы учреждаем ежегодную республиканскую премию "Жастар - Отанга!". Уже к концу года наиболее активные добровольцы, меценаты и общественные организации будут награждаться по 5 номинациям. На встрече я пожелал волонтерам движения "Biz Birgemiz!" и их лидеру Перизат Кайрат успехов в реализации намеченных планов, здоровья, энергии и неиссякаемого энтузиазма во благо страны! Преодолев испытания, победим вместе! Біз кашанда елмен біргеміз!" - заключил Байбек.

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