Какие направления необходимо развивать партиям Nur Otan и "Единая Россия" - программный директор дискуссионного клуба "Валдай"

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НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Зарубежные и отечественные эксперты, представители политических партий и международных организаций из 15 стран продолжают делиться своим мнением на полях двухдневного международного форума "Эволюция партийно-политической системы Казахстана: вызовы, достижения и перспективы", организованного Институтом общественной политики партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, член совета директоров Международной ассоциации политических консультантов из Великобритании Ричард Мёрфи высоко оценил проведенные партией Nur Otan праймериз.
Я считаю, что праймериз - это очень важный и осмысленный шаг, направленный на демократизацию процессов. Во внутрипартийных выборах партии Nur Otan приняли участие 10 тысяч кандидатов, 40% - это были женщины, треть - молодежь, есть чем гордиться. Для партий очень важно эволюционировать, поскольку постоянно появляются новые вызовы, и чтобы им противостоять, к ним необходимо адаптироваться. Я являюсь членом самой старейшей и успешной партии в мире - Британской Консервативной партии. Сейчас это не та партия, к которой я присоединился 40 лет назад. Она поменялась, каждое 10-летие меняется. Политические партии не могут просто ждать, что люди к ним придут, они должны идти к ним, быть проактивными. Мы видим, что Nur Otan действует именно так, и я уверен, что её ждет яркое будущее", - поделился эксперт из Великобритании.
По мнению представителя Либерально-демократической партии Узбекистана Бахтиера Якубова, крепкие межпартийные связи повысят эффективность двух стран в преодолении глобальных вызовов.
Казахстан за 30 лет Независимости построил сильное государство, сформировав единое общество. Эти успехи, несомненно, связаны с именем Нурсултана Назарбаева, лидера Nur Otan. Лозунг партии "Преодолев испытания, победим вместе" выдвинутый на прошедших парламентских выборах подчёркивает, что она стремится максимально опираться на интересы самых широких слоев населения. Мы с удовлетворением отмечаем нынешний высокий уровень двусторонних отношений, основывающихся на дружбе, добрососедстве и стратегическом партнёрстве. Уверен, что благодаря этому мы сможем лучше давать адекватный ответ на глобальные вызовы современности", - отметил Бахтиер Якубов.
По словам директора Центра информации и политической аналитики, профессора Университета Центральной Флориды Хоуман Садри, праймериз более свойственны для американской партийной системы и противоположны европейской системе.
Потому что в Европе за партийными лидерами остается последнее слово во всех вопросах. Поэтому для меня, как для политолога представляет большой интерес, как все эти вещи происходят в Казахстане, который совмещает в себе элементы американской и европейской систем", - поделился Хоуман Садри.
Эксперт из России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв считает, что партиям необходимо уделить внимание укреплению диалога между молодыми поколениями.
Мне кажется, ни у кого нет сомнений, что у России и Казахстана общие интересы и понятные друг другу стратегии. В том числе в области партийного строительства и политических организаций. Сейчас у нас приходит совершенно новое поколение людей и через 10 лет внешнеполитические решения России будут определять люди с совершенно другим образом мышления. Это будут люди гораздо более прагматичные. Мне кажется, что вопрос диалога молодых партийных профессионалов двух стран - это главное направление нашей совместной работы", - подчеркнул Тимофей Бордачёв.
Напомним, более 600 зарубежных и отечественных экспертов, представителей политических партий, международных организаций и дипломатического корпуса из 15 стран, в том числе России, Китая, США, Европы, Турции, Азербайджана и Центральной Азии, принимают участие в панельных сессиях для обсуждения вопросов развития избирательных систем, современных электоральных трендов, перспективы традиционных и альтернативных идеологий.