Нурбол Турашбеков назначен акимом Туркестана

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ТУРКЕСТАН. 10 ИЮНЯ - Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, по согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата на должность акима Туркестана назначен Нурбол Турашбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представляя нового акима, Умирзак Шукеев пожелал ему успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность, что Нурбол Турашбеков достойно справиться с возложенными на него задачами, сообщает otyrar.kz

Первый этап развития города Туркестан завершен, начался второй этап. Как известно, недавно утвердили комплексный план развития региона, в котором обозначена работа на ближайшие 5 лет. Необходимо системно работать в рамках этого плана. Кроме того, большая работа проводится в направлении улучшения климата Туркестана. За два года 400 га земли превратили в парки, построили несколько водоемов. Туркестан - наш родной город. Это духовная столица тюркского мира, и к ней приковано внимание всего мира. Желаем успехов в дальнейшей работе новому акиму, назначенному руководить священным городом", - сказал аким области.

В свою очередь, Рашид Аюпов, на протяжении двух лет возглавлявший Туркестан, поблагодарил всех, кто поддерживал его всё это время, и попрощался с активом города.

Нурбол Турашбеков родился в 1980 году в Толебийском районе. В 2000 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени Мухтара Ауэзова, в 2005 году - Таразский государственный университет имени Дулати. Специальность - инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в земельно-кадастровом бюро Ордабасинского района.

В 2002 году назначен заведующим земельно-кадастровым бюро Ордабасинского района.

В 2009 году работал директором Сайрамского земельно-кадастрового бюро.

В 2010 году директором дочернего государственного предприятия "Южно-Казахстанский научно-производственный центр землеустройства".

В 2012 году стал первым заместителем генерального директора Республиканского государственного предприятия "Научно-производственный центр землеустройства" (Астана).

С апреля 2016 года занимал должность заместителя директора дирекции "Научно-производственного центра земельного кадастра" государственной корпорации "Правительство для граждан", руководителя управления государственного земельного кадастра дирекции "Земельного кадастра и технического обследования недвижимости".

С 2017 по 2020 годы занимал должность акима Тюлькубасского района.

С мая 2020 года - акима Ордабасинского района.

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