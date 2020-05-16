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Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Нургуль Мауберлинова назначена завотделом внутренней политики администрации президента, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Мауберлинова Нургуль Осербаевна назначена заведующим отделом внутренней политики администрации президента Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

До назначения Мауберлинова являлась вице-министром информации и общественного развития РК.

Также распоряжением главы государства Ныгыметов Гани Сактаганович освобожден от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента в связи с переходом на другую работу.





Нургуль Мауберлинова окончила Саранское педагогическое училище (1992), Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (2000), Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2006).

С 2006 по 2008 годы работала главным экспертом Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

С 2008 по 2012 годы - главный консультант Информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

2012-2016 годы - заместитель директора Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан.

2016-2018 годы - председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

2018-2019 годы - вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан.

С апреля 2019 года - вице-министр Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Имеет юбилейную медаль "Казакстан Республикасынын тауелсіздігіне 20 жыл", а также награждена орденом "Курмет".

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