Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения Казахстана

До назначения он работал директором областной клинической больницы в Караганде

Фото: primeminister.kz

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Ержан Нурлыбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения, - Постановлением правительства Республики Казахстан Ержан Нурлыбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства.





Он родился в 1975 году в Темиртау. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Менеджмент". Трудовую деятельность начал в 1998 году врачом-хирургом первой городской больницы Караганды.





В разные годы Ержан Нурлыбаев был главным хирургом Карагандинской области, возглавлял областной центр травматологии и ортопедии имени Макажанова. До назначения работал директором областной клинической больницы в Караганде.



