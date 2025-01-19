18.01.2025, 11:00 61391

Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС

Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС
Фото: t.me/KZgovernment
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

Постановлением правительства Республики Казахстан Нурпеисов Ерлан Садкенович освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.


Напомним, Ерлан Нурпеисов был назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК в сентябре 2023 года.
 
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Теги:КадрыперестановкиМЧС

новости по теме

18.01.2025, 17:43 33866

В Казахстанских аэропортах намерены упростить прохождение погранконтроля

В Министерстве транспорта разработали соответствующий проект приказа
В Казахстанских аэропортах намерены упростить прохождение погранконтроля
Фото: МИИР РК
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта разработали проект приказа "О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года № 189 "Об утверждении правил организации обслуживания пассажиров в аэропортах Республики Казахстан".

Согласно тексту документа, простоту и скорость прохождения пассажиром процедуры должны обеспечивать:

  • наличие стандарта аэропорта, регламентирующий время прохождения пассажиров процедур на вылет/прилет, согласованный с пограничной службой;
  • наличие до прохождения контроля доступной информации для пассажиров о требованиях прохождения процедур;
  • наличие согласованной пограничной службой скорости обслуживания пассажиров на паспортном контроле и контроль выполнения;
  • наличие автоматизированной системы паспортного контроля в аэропортах с пассажиропотоком свыше одного миллиона пассажиров в год.

С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

Ранее права авиапассажиров усилили в Казахстане.
 
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Теги:АэропортРККонтроль
18.01.2025, 11:01 62586

Исторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе

Токаев выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть
Исторический документ: Токаев поздравил Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской границе
Фото: Акорда
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с 20-летием договора о казахстанско-российской государственной границе, сообщает Акорда.

Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества", - говорится в телеграмме президента Казахстана.


Глава государства также выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем совета федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко заявил, что взаимоотношения между государствами развиваются по восходящей линии.
 
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Теги:ТокаевТелеграммаПутин
17.01.2025, 19:30 108276

Временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана отменила Россия

Предприятия-производители включены в перечень тепличных комплексов, признанных свободными от карантинных объектов
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - "Россельхознадзор" отменил временные ограничения на ввоз томатов из Казахстана в Российскую Федерацию, сообщили в Комитете государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

По итогам анализа материалов, проведенного федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно с ФГБУ "ВНИИКР", а также переговоров с представителями КГИ при АПК с 16 января "Россельхознадзор" отменил временные ограничения на ввоз в РФ томатов 36 тепличных комплексов РК", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что предприятия-производители включены в перечень тепличных комплексов, признанных свободными от карантинных объектов.

Казахстанская сторона продолжает переговоры о снятии ограничений по остальным видам растениеводческой продукции", - добавили в комитете.


Напомним, в прошлом году Казахстан отменил ограничения на ввоз животных и некоторых видов продукции из России.
 
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Теги:РФРКввозтоматы
17.01.2025, 19:20 109226

Когда в пройдет военный парад к 80-летию Победы в Астане

Военный парад продет 7 мая
Когда в пройдет военный парад к 80-летию Победы в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили постановление "Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі".

Согласно плану мероприятий, военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет 7 мая.

Концепт: мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии, значимость защиты родной земли и преемственность героических традиций народа Казахстана", - сообщается в документе.


С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане.
 
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Теги:День ПобедыРКДатаПарад
17.01.2025, 19:07 112276

Байменов на встрече с Токаевым высказал ряд предложений по вопросам профилактики коррупции

Президент поручил тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами
Байменов на встрече с Токаевым высказал ряд предложений по вопросам профилактики коррупции
Фото: Акорда
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихана Байменова, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы были обсуждены тенденции и доктрины развития государственного управления в мире.

Руководитель Астанинского хаба государственной службы высказал ряд предложений по вопросам повышения эффективности сферы государственного управления, профилактики коррупции и расширения компетенций местных органов исполнительной власти.

Алихан Байменов также отметил, что V Всемирные игры кочевников способствовали популяризации национальной игры - тогызкумалака.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Астанинский хаб государственной службы оказывает постоянную экспертную поддержку проводимым в стране реформам. Президент поручил тесно сотрудничать с соответствующими государственными органами по высказанным предложениям.
 
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Теги:ТокаевБайменоввстреча
17.01.2025, 18:59 113141

Глава КУИС покинул свой пост

Тенизжан Джанибеков ушел по собственному желанию
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Тенизжан Джанибеков освобожден от должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба МВД РК.

В ведомстве добавили, что он зачислен в распоряжение Комитета уголовно-исполнительной системы. До настоящего времени Джанибеков находится в распоряжении Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.
 
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Теги:КУИСглаваУвольнение
17.01.2025, 18:02 116046

В Казахстане изменились правила записи на экзамены для получения водительских прав

Новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила записи на теоретический и практический экзамены для получения водительских прав, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".

Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение "ЦОН". Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что для обеспечения безопасности все пользователи мобильного приложения "ЦОН" проходят двухфакторную аутентификацию: сначала - биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414.

После кандидату в водители необходимо перейти на вкладку "Запись на экзамен по теории" или "Запись на экзамен по практике". Затем услугополучателю снова поступит SMS-сообщение. К слову, SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан", - пояснили в госкорпорации.


Отмечается, что для записи на экзамен через приложение "ЦОН" необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения для подачи заявки и получить номер заявки.

Ранее сообщалось, что в Алматы усложнят процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права.
 
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Теги:ЭкзаменПравилаРКправазапись
17.01.2025, 15:30 104201

Активы более чем на 486 млрд тенге возвращены государству в 2024 году - Антикор

Токаев принял главу Антикора
Активы более чем на 486 млрд тенге возвращены государству в 2024 году - Антикор
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых агентством мерах по противодействию коррупции в стране, а также проинформировал о планах и ключевых задачах на текущий год, в том числе по реализации принципа "закон и порядок", сообщает Акорда.

По словам главы Антикора, в прошедшем году зарегистрировано 1641 коррупционное преступление, установлено 68 фактов системной коррупции, выявлена преступная деятельность 2 ОПГ, в отношении 2 групп вынесены приговоры. В совершении коррупции изобличено 1493 лица, в том числе 229 руководителей различного уровня. Осуждено 914 лиц.

Он также проинформировал Токаева о том, что агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству на сумму 1,12 трлн тенге, в том числе 486,5 млрд - в прошлом году.

Кроме того, в ходе мониторинга государственных закупок и целевого расходования средств Антикор предотвратил нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге.

Жумагали также рассказал, что по результатам анализа в сфере здравоохранения снижены наценки на лекарства, что окажет положительный эффект в решении социальных проблем и потребностей граждан. По всей стране запущен проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код, что снижает риски выписки фиктивных рецептов и хищения лекарств, а также экономит бюджетные средства.

Также он проинформировал президента о результатах международного сотрудничества, в том числе о подписании меморандумов с антикоррупционными ведомствами Азербайджана, России, Гонконга, Иордании и Катара. Рассказал, что продолжается работа по реализации рекомендаций ОЭСР, ГРЕКО, в рамках которой в мажилис внесено 2 законопроекта по имплементации передового международного опыта.

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.
 
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Теги:ТокаевАктивыВозвратАнтикор

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