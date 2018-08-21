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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт21.08.2018
Государство  08:40

Астана. 21 августа. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Kazakhstan Today.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан айт! Этот священный для всех мусульман праздник призывает верующих к миру, согласию и взаимопониманию, подчеркивая, что ислам - это религия добра, созидания и гармонии", - сказал президент.

Он отметил, что Курбан айт, являясь олицетворением высоких духовных ценностей, побуждает человечество к взаимопомощи и отзывчивости. В эти дни люди выражают друг другу добрые пожелания, стремятся в меру своих возможностей совершать благие деяния.

В Казахстане, где проживают представители различных конфессий и этносов, праздник Курбан айт вносит свой значительный вклад в укрепление нашего духовного единства, сплоченности и взаимоуважения людей, независимо от религиозной принадлежности и национальности.


"В светлые праздничные дни желаю каждой казахстанской семье счастья, мира и благополучия! Пусть обращение к Всевышнему наполнит сердца верующих благородными помыслами и душевным теплом! С праздником Курбан айт!", - сказал глава государства.

Курбан айт - это мусульманский праздник жертвоприношения, который отмечается на 70-й день после окончания поста Ораза.
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