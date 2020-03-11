Москва. 10 марта. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Россию, передает Kazakhstan Today.

Елбасы прибыл в Российскую Федерацию. В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter.

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