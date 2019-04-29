Нурсултан Назарбаев в Пекине встретился с Джеки Чаном

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Пекин. 28 апреля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с известным актером Джеки Чаном, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы Первый Президент Казахстана отметил значимую роль Джеки Чана в мировом кинематографе, сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

Я очень рад встретится с такой знаменитостью. Вы популярны во всем мире", - сказал Елбасы.

В свою очередь, китайский актер рассказал о творческих планах на ближайший период и поделился своим видением реализации совместных проектов в сфере киноиндустрии.

В пресс-службе отметили, что во встрече также приняли участие соратники и члены творческой команды выдающегося китайского актера.

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