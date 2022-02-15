Фото: Акимат Жамбылской области

ТАРАЗ. 14 ФЕВРАЛЯ - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области Нуржан Календеров назначен заместителем акима Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Нуржан Календеров родился в 1976 году.





Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером ТОО «Арнабол».





В разные годы работал старшим специалистом в государственном центре по выплате пенсий Тараза, главным специалистом в аналогичном учреждении по Жамбылской области, главным специалистом в аппарате акима Жамбылской области, начальником отдела в управлении финансов, затем заместителем руководителя управления, руководителем управления.





Занимал следующие должности: с 2011 по 2013 годы - аким Жамбылского района; с июня по декабрь 2013 года - аким Кордайского района; с 2013 по 2017 годы - аким города Тараза; с 2017 по 2019 годы - руководитель аппарата акима Жамбылской области; с 2019 по 2020 годы - заместитель акима области.





С июня 2020 года был акимом Шуского района.