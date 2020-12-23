Нуржан Садыков назначен заместителем торгового представителя Казахстана в России

Нур-Султан. 22 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Нуржан Садыков назначен заместителем торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

О назначении сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции, передает Kazakhstan Today.

Нуржан Садыков родился в 1983 году в Караганде. В 2004 году с отличием окончил экономический факультет Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова.

Трудовую деятельность начал в банковской системе, где проработал с 2005 года по 2011 год сфере кредитования малого и среднего бизнеса.

С 2011 год по 2012 год работал в качестве риск-менеджера дочерней организации АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С 2012 год по 2019 годы занимал руководящие должности в филиалах АО "Аграрная кредитная корпорация" по Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областям.

До назначения в Торговое представительство работал в дочерней организации АО "СПК "Алматы".

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