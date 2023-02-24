23.02.2023, 13:43 45976
Нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая - Смаилов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе совещания подчеркнул, что нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая, а также Транскаспийского международного транспортного маршрута, синхронизировав эту работу с уполномоченными госорганами соседних стран, сообщает пресс-служба главы правительства.
По его словам, такой подход позволит быстрее устранить "узкие места" на стыке автодорог между государствами и, как следствие, существенно нарастить грузооборот.
Необходимо увеличивать пропускную способность международных автомобильных и других логистических коридоров. Придать импульс всей этой работе. Параллельно с этим пристального внимания требует и модернизация пропускных пунктов", - сказал Алихан Смаилов.
Также в ходе совещания министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что на территории республики имеется 8 автомобильных транзитных коридоров общей протяженностью порядка 13 тысяч километров.
В настоящее время ведется реконструкция трасс:
- Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - гр. РФ (768 километров);
- Актобе - Атырау - гр. РФ (746 километров);
- Майкапшагай - Калбатау - Семей - Павлодар - гр. РФ (415 километров);
- Алматы - Астана - Петропавловск - гр. РФ (31 километр).
Также до 2030 года планируется модернизировать под І техническую категорию коридоры Западная Европа - Западный Китай (1363 километра) и Астана - Костанай - гр. РФ (830 километров) и трассы Атырау - Уральск - гр. РФ (587 километров).
По итогам совещания МИИР РК даны конкретные рабочие поручения.
Ранее в Пекине обсуждены актуальные вопросы взаимодействия РК и КНР в транзитно-транспортной сфере.
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24.02.2023, 19:49 3051
В Казахстане зафиксирован исторический максимум потребления газа
Фото: Акорда
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах деятельности национальной компании за 2022 год, планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли. Президенту также были представлены предложения по реализации реформ в газовой отрасли.
Главе государства было доложено о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом. В отопительный период 2022-2023 гг. зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов, которые осуществляет "QazaqGaz", входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ города Алматы, строительство второй нитки газопровода Бейнеу - Жанаозен, расширение газопровода Макат - Северный Кавказ и др.
Кроме того, главе государства было доложено об активной работе национальной компании по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки.
Санжар Жаркешов сообщил, что в результате оптимизации расходов по итогам года на 26% был сокращен долг национальной компании.
По итогам встречи президент поручил продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности.
Ранее сообщалось, что Минэнерго рассматривает возможность импорта российского газа для газификации восточных регионов РК.
24.02.2023, 16:33 9381
Токаев подписал указ о награждении спасателей и медиков, работавших в Турции и Сирии
Фото: МЧС РК
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан". Глава государства постановил наградить спасателей и медиков, работавших над ликвидацией последствий землетрясений в Турции и Сирии, сообщила пресс-служба Акорды.
За самоотверженность при исполнении служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации в Турецкой Республике и Сирийской Арабской Республике, наградить:
Орденом "Айбын" ІI степени
Жоламанова Айдына Каракоржиновича - начальника специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Топанова Курмангали Сатыбаевича - командира корабля авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Орденом "Құрмет"
Айтпаева Ардака Максутовича - заместителя руководителя отряда - спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Сойко Руслана Анатольевича - руководителя отделения - спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Цоя Владимира Константиновича - руководителя отряда - спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Ерлігі үшін"
Алдабекову Алмагуль Амангельдыевну - врача филиала Центра медицины катастроф по Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Арифджанова Султана Бахтияровича - начальника управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Берлыбекова Ерика Бериковича - главного спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Горбачева Виталия Евгеньевича - руководителя отделения - спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Денисова Дмитрия Анатольевича - главного спасателя Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Козыбахова Жазылбая Калдыбаевича - руководителя филиала - врача Центра медицины катастроф по городу Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Оразалина Кахармана Нуртасовича - начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Сарсембаева Абдоллу Валериевича - руководителя отделения - спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін"
Хабиболла Берікболсын Нұрболатұлы - командира корабля литерного авиационного отряда воинской части 3656 Национальной гвардии Республики Казахстан.
Медалью "Ерен еңбегі үшін"
Гудеева Николая Николаевича - штурмана самолета Ил-76 летной службы РГП "Государственная авиакомпания "Беркут";
Оспанкулова Нуржана Абдубакиевича - штурмана-инструктора самолета Ил-76 летной службы государственной авиакомпании "Беркут".
Почетной грамотой Республики Казахстан
Каппасова Наурыза Мерекеулы - руководителя отделения - спасателя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Напомним, по поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в том числе техника, медики Центра медицины катастроф и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились двумя эшелонами и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах. Группу казахстанских спасателей возглавил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев. С начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.
19-20 февраля казахстанские спасатели вернулись на родину.
Как сообщалось ранее, в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. В Турции число погибших превысило 43 тысячи человек.
24.02.2023, 16:20 10241
Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой
На станции "Достык" построен многофункциональный грузоперевалочный терминал
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Талдыкорган. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Благодаря принимаемым мерам и складывающейся внешнеэкономической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой и одним из транспортно-транзитных узлов мирового значения. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Жетысускую область.
В регионе Алихан Смаилов ознакомился с развитием транспортно-логистического и агропромышленного потенциала, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
У области Жетысу есть все ресурсы для развития транзитного потенциала. На ее территории расположены два международных пункта пропуска "Достык" и "Нур жолы", приграничные ж/д станции "Достык" и "Алтынколь", пролегают международные транзитные маршруты. Необходимо максимально задействовать все возможности региона в транспортно-логистической сфере", - сказал он.
Глава правительства указал, что в этом направлении было своевременно начато строительство вторых путей на ж/д участке Достык - Мойынты, так как на фоне снятия Китаем ограничений динамично растет грузопоток в Европу.
Мы должны быть к этому готовы", - отметил Алихан Смаилов.
Премьер-министр также обозначил важность завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Ушарале, благодаря чему появилась возможность принимать воздушные суда с большим фюзеляжем. По его словам, в совокупности с проводимой модернизацией автодорог и запуском дополнительных поездов это окажет существенное влияние на развитие туристических зон озер Алаколь и Балхаш.
Алихан Смаилов добавил, что в целом для создания современной инфраструктуры в транспортной сфере правительство привлекает крупных международных партнеров. В частности, на станции "Достык" построен многофункциональный грузоперевалочный терминал. Запланировано введение складских мощностей общим грузооборотом более 1 млн тонн в год с суммой инвестиций в 3 млрд тенге. Планируется также формирование собственного парка еврофур на 500-1000 единиц. На начальном этапе общий объем инвестиций здесь составит более 5 млрд тенге.
Далее премьер-министр посетил Коксуский сахарный завод, прошедший несколько лет назад крупную модернизацию. В рамках нее на предприятии было установлено высококачественное зарубежное оборудование, теплоснабжение переведено на газ и приобретена новая техника. По итогам прошлого года завод выпустил порядка 70 тысяч тонн сахара, план на 2023 год - 92 тысячи тонн.
Алихан Смаилов подчеркнул, что государство оказывает беспрецедентные меры поддержки производителям белого сахара, в том числе в рамках "оборотной схемы". Принят также Комплексный план развития сахарной отрасли, который предусматривает поэтапное увеличение посевных площадей сахарной свеклы до 15 тысяч гектаров, в частности, валовой сбор порядка 525 тысяч тонн к 2026 году в области Жетысу.
В этой связи важно принять меры по вовлечению новых и восстановлению орошаемых земель. В части обеспечения водой предусмотрены меры по реконструкции водохозяйственных объектов. Сахарные заводы также необходимо модернизировать и довести объем выпускаемого белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году", - сказал он.
Здесь же глава правительства провел встречу с руководителями сельхозформирований региона, на которой были подняты вопросы субсидирования, доступности земельных угодий, предоставления других мер поддержки и т.д.
Алихан Смаилов дал поручение Министерству сельского хозяйства проанализировать поднятые проблемы и внести конкретные предложения по их решению, добавив, что в прошлом году государство удвоило финансирование отрасли и сохранило эту высокую планку в текущем.
В рамках поездки премьер-министр также ознакомился с деятельностью молочно-товарной фермы ИП "Каримов", которая в 2022 году была значительно расширена для обеспечения загрузки местных молокоперерабатывающих заводов и снижения импорта молочной продукции. Теперь на предприятии содержится порядка 900 голов КРС.
Руководитель хозяйства Рахим Каримов обратился к главе правительства с просьбой рассмотреть возможность расширения мер поддержки в отношении малых и средних семейных ферм для снижения их издержек и повышения производительности.
Одним из вариантов решения вопроса может быть использование возможностей сельхозкооперации. Этому направлению сейчас уделяется большое внимание со стороны государства. Если два-три хозяйства решат объединить усилия, их затраты на производство и риски будут снижаться, а доля прибыли расти. При этом за счет укрупнения появится возможность охватить данный субъект АПК инвестиционным субсидированием", - ответил Алихан Смаилов.
В целом, по словам премьер-министра, на сегодняшний день меры господдержки молочного направления позволили провести значительную технологическую модернизацию отрасли. Только за последние пять лет на поддержку молочного животноводства было направлено 82 млрд тенге.
В текущем году планируется тиражирование по всей республике опыта Северо-Казахстанской области, где за короткий срок реализован 21 проект по созданию молочно-товарных ферм. Данную работу необходимо взять на особый контроль", - сказал Алихан Смаилов.
24.02.2023, 13:46 14671
В Генпрокуратуре произвели ряд назначений
Назначены руководители департамента внутренних расследований, службы по защите общественных интересов, а также замруководителя аппарата генпрокурора
Фото: Марат Абишев Генпрокуратура РК
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре РК назначен ряд новых руководителей, сообщает пресс-служба ведомства.
На должность начальника департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Жаркын Кусаинов.
Кусаинов родился в 1976 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение".
Службу начал в 1993 году в системе органов Главной военной прокуратуры.
С 2001 по 2017 годы работал в прокуратуре Алматы, в Генеральной прокуратуре, в том числе на руководящих должностях.
С 2017 года 2020 годы был руководителем прокуратуры Медеуского района Алматы, заместителем прокурора, затем прокурором Жамбылской области.
До настоящего назначения был первым заместителем прокурора Астаны.
Стаж работы в государственной службе более 26 лет.
Начальником службы по защите общественных интересов назначен старший советник юстиции Марат Абишев.
Марат Абишев родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "международное право".
Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора г.Жезказган.
С 2002 по 2007 годы занимал различные должности в прокуратуре Карагандинской области, затем до 2009 года работал в Генеральной прокуратуре.
Работал судьей в Восточно-Казахстанской области.
С 2010 года последовательно занимал должности старшего прокурора, начальника отдела, заместителя начальника департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, был заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области.
До настоящего назначения работал заместителем руководителя аппарата генерального прокурора.
Стаж в государственной службе свыше 22 лет.
Заместителем руководителя аппарата Генерального прокурора назначен старший советник юстиции Берик Жунисбеков.
Берик Жунисбеков родился в 1981 году. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений.
С 2003 по 2009 годы работал в прокуратуре Алматы, затем с 2009 по 2016 годы занимал различные должности в Генеральной прокуратуре.
С 2016 года по 2017 годы руководил подразделениями прокуратуры Алматы и Карагандинской области.
В 2020 году с отличием окончил магистратуру в университете Эксетера в Великобритании по международной программе "Болашак".
После учебы продолжил службу в Генеральной прокуратуре, возглавив контрольно-аналитическое управление в гражданско-правовой сфере аппарата генерального прокурора.
Стаж работы на государственной службе более 18 лет.
24.02.2023, 09:11 21896
В МВД Казахстана ответили на вопросы о легализации иностранных авто
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев ответил на ряд вопросов о легализации иностранных авто. Об этом сообщает Polisia.kz.
Какие законодательные изменения внесены для легализации иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года?
- В целях исполнения поручения главы государства о разовой легализации иностранных автомобилей были внесены необходимые законодательные изменения. В частности, эти изменения касались установления ставки сбора за первичную регистрацию легализуемых автомобилей в размере 200 тысяч тенге и отмены уплаты утилизационного платежа. Кроме того, утверждены Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров). Правила введены в действие с 23 января и с этой даты мы приступили к легализации иностранных автомобилей.
Какие документы необходимо предоставить для легализации автомобилей?
- Для легализации граждане предоставляют: заявление документ, удостоверяющий личность заявителя регистрационный документ на транспортное средство документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Какие основные требования к легализуемым автомобилям?
- Легализуемый автомобиль должен соответствовать следующим требованиям: ввезен на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года не находится в розыске снят с государственного учета по месту прежней регистрации в другом государстве прошел таможенную очистку.
Какие результаты первого месяца легализации иностранных автомобилей?
- С 23 января по 22 февраля легализовано более 40 тысяч транспортных средств. Еще свыше 85 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации. То есть за один месяц свыше 125 тысяч автомобилей мы легализовали и допустили к легализации.
Как решается вопрос по снятию автомобилей с учета в другой стране?
- Снятие с учета иностранного автомобиля по месту последней регистрации в другой стране - это необходимая мера, так как на автомобили по месту последнего учета могут быть наложены запреты и ограничения на его отчуждение. При этом порядок снятия с учета автомобилей в каждом государстве регламентируется своим национальным законодательством. В то же время Правительством и МВД Республики Казахстан были направлены соответствующие письма компетентным органам Российской Федерации, Кыргызстана и Армении о рассмотрении возможности снятия с учета автомобилей по запросу МВД Казахстана без необходимости посещения нашими гражданами страны регистрации и предоставления транспортного средства. Однако официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учета автомобилей в дистанционном формате, необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Мы не можем нарушать эти требования.
Как решается вопрос по так называемым автоконструкторам, то есть ввезенным в страну как автозапчасти?
- В процессе легализации были установлены автомобили, ввезенные в страну под видом запасных частей. Данные автомобили не проходили таможенную очистку и проверку на соответствие требованиям безопасности. Вместе с тем, принимая во внимание положение наших граждан, которые приобрели эти автомобили, сейчас государственными органами вырабатываются механизмы их первичной регистрации в Казахстане. Решение о том, что такие автомобили будут допущены к легализации, уже принято.
Возможна ли легализация автомобилей на основании одного страхового полиса? Что Вы скажете по поводу продления ввоза автомобилей для их легализации?
- Регистрация автомобилей по страховым полисам недопустима, так как вопросы приобретения движимого имущества в собственность регламентируются гражданским законодательством. В соответствии со статьей 235 Гражданского кодекса РК право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. По продлению сроков, предусмотренных для ввоза иностранных автомобилей, с целью их дальнейшей легализации считаем также нецелесообразным, так как данные меры повлекут новую волну неконтролируемого ввоза в страну иностранных автомобилей. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер и впредь будут приняты решительные меры.
Напомним, легализация автомобилей с иностранными номерами стартовала 23 января и продлится до 1 июля 2023 года.
24.02.2023, 08:56 24331
Авиационная администрация Казахстана проверит все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8
Фото: ДЧС Туркестанской области
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провел экстренное совещание операционного центра по случаю авиапроисшествия с Ми-8 в ЗКО. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.
Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8", - сообщили в комитете.
По результатам проверок при случае выявления нарушений, имеющих системный характер, будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены.
Операционным центром активирован аварийный план ААК, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полетов и подготовлены документы для проведения расследования. Сертификат летной годности ВС Ми-8, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан 3 мая 2022 года. Дата выпуска вертолета - 27 января 2021 года. Зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан 14 апреля 2022 года (номер свидетельства 1273, государственный и регистрационный опознавательный знак ВС UP-MI874).
АО "Казавиаспас" имеет действующее свидетельство на право выполнения авиационных работ № KAZ-02/027 до 1 октября 2024 года, выданное Авиационной администрацией Казахстана 1 октября 2021 года. Авиакомпания эксплуатирует 33 вертолета (Ми-8 - 9 ед.; Ми-171 - 2 ед.; Ка-32 - 2 ед.; ЕС-145 - 16 ед.; Н-145 - 2 ед.; Н-130 - 2 ед.).
Напомним, 23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода. По данным МЧС, на борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО "КазТрансОйл". В результате ЧП погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса" МЧС. Два члена экипажа пострадали. Под надзором Главной транспортной прокуратуры РК проводится досудебное расследование по факту ЧП.
23.02.2023, 17:48 47466
"Казахтелеком" готов приступить к реализации масштабных проектов - Есекеев
Основным из них станет строительство сети 5G, которое будет осуществлять консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл"
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о итогах 2022 года и о перспективных проектах, планируемых к реализации, сообщает Акорда.
Как сообщил Куанышбек Есекеев, АО "Казахтелеком" завершило прошлый год с ростом основных финансово-экономических показателей, что позволяет в 2023 году приступить к реализации ряда масштабных проектов. Основным из них станет строительство сети 5G, которое будет осуществлять консорциум операторов ТОО "МТС" и АО "Кселл". Дочерние компании оператора должны до 2027 года развернуть по всей стране более 7 тысяч базовых станций. В текущем году в Астане, Алматы и Шымкенте будут введены в эксплуатацию 486 станций.
Президент также был проинформирован о продолжении работы над международным проектом строительства волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан в кооперации с AzerTelecom. В этом году также будут реализованы проекты по дальнейшему обеспечению интернетом сел, переводу казахстанских абонентов с устаревших технологий передачи данных ADSL на оптику и обеспечению жителей многоэтажных домов высокоскоростным интернетом по технологии GPON.
Сегодня в АЗРК заявили, что операторы сотовой связи в Казахстане необоснованно повышают тарифы. Чтобы исключить навязывание абонентам ненужного объема услуг с повышением цены, АЗРК выработало определенные рекомендации и отправило их в МЦРИАП.
23.02.2023, 16:03 49511
Операторы сотовой связи в Казахстане необоснованно повышают тарифы - АЗРК
Фото: StockSnap.com
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские абоненты жалуются на постоянное и необоснованное повышения тарифных планов со стороны операторов сотовой связи, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.
В связи с этим ведомство направило предложения в адрес Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) о внесении изменений в правила оказания услуг связи, направленных на защиту прав абонентов.
В адрес АЗРК поступили обращения граждан на действия операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение Гб, минут голосовых звонков, SMS-сообщений и т.д.). После проведенного анализа материалов установлено, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. При этом, одновременно повышается стоимость тарифного плана", - сообщает агентство.
Чтобы исключить навязывание абонентам ненужного объема услуг с повышением цены, АЗРК выработало определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи.
В частности, операторам планируют запретить менять условия тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат.
Рекомендации выработаны в целях защиты прав неограниченного круга потребителей услуг связи, которые вправе пользоваться теми условиями тарифных планов, на которые они были согласны при заключении договора с оператором. В свою очередь, абонент, которого не устраивает условия его тарифного плана вправе перейти на другой тарифный план, с подходящими условиями", - заявили в ведомстве.
Предложения АЗРК в настоящее время рассматриваются в министерстве.
Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин в ходе заседания правительства пообещал, что до 2027 года в Казахстане заменят устаревшую технологию 3G на более современную и подключат дороги республиканского и областного значения к сотовой связи и интернету.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?