Нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики - Токаев

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению высказался о необходимости повышения самодостаточности казахстанской экономики, передает Kazakhstan Today.

Для этого следует развивать новые переделы в промышленности на основе имеющейся мощной сырьевой базы. Нам придется по-новому взглянуть на будущую структуру казахстанской экономики. Определить роль каждого из ее главных секторов: промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, сервисного. Другими словами, нужно в срочном порядке выстроить новую структуру экономики", - сказал Токаев.

Очевидно, что значительных реформ потребует энергетический сектор. После кризиса он не будет прежним. В среднесрочном периоде движение в сторону "зеленой энергетики" - насущная необходимость.

Потребует пересмотра наш подход и к индустриализации - следует определить реальные возможности на экспортном и внутреннем рынках, наметить достижимые цели, инструменты и идти вперед", - сказал глава государства.

По его словам, грамотное использование госзакупок и закупок квазигоссектора необходимо рассматривать как средство восстановления экономической активности.

Особый порядок государственных закупок, направленный на поддержку отечественных товаропроизводителей, продолжит свое действие до августа текущего года.

Максимальное использование отечественных материалов и оборудования будет зафиксировано как приоритетное условие развития бизнеса.

По инфраструктурным программам предстоит повысить текущий уровень локализации с 40 до 60-70%. Оценка работы правительства, акимов и руководителей компаний квазигоссектора будет основываться, в основном, на этом показателе", - отметил президент.

Текущая ситуация наглядно подтвердила известную истину: продовольственная безопасность - ключевой элемент безопасности государства в целом. Поэтому мы продолжим оказывать максимальную поддержку аграриям. Дополнительно к уже реализуемым форвардным закупкам будут расширены механизмы финансирования путем введения оффтейк-контрактов и реструктуризации задолженности по кредитам "КазАгро", - сказал Токаев.

Он сообщил, что в Казахстане порядка 1 миллиона 700 тысяч личных подсобных хозяйств. Однако их продукция не продается официально через торговые объекты и не поступает на перерабатывающие предприятия. Государство не получает от них налогов, занятые в таких хозяйствах практически не защищены социально.

Поручаю правительству совместно с НПП "Атамекен" запустить в нескольких регионах пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе "от поля до прилавка". Затем можно приступить к масштабированию проекта и к середине 2021 года разработать полноценную Программу. В ходе реализации данной программы будет применено льготное микрокредитование по ставке 6% годовых по линии "КазАгро" с использованием инструментов гарантирования Фонда "Даму", - сказал глава государства, отметив, что следует также наладить систему постоянного закупа и сбыта, запустить обучение и повышение агрокомпетенций участников.

По его словам, все это повысит доходы около 2 миллионов сельчан, увеличит загрузку отечественных сельхозпредприятий с 53 до 70% и снизит импорт социально значимых продуктов.

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