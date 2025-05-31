О чем говорил Токаев на первом саммите "Центральная Азия - Италия"

Фото: Акорда

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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом саммите "Центральная Азия - Италия". Глава государства выразил признательность председателю совета министров Италии Джордже Мелони за визит в Казахстан, а также за инициативу созыва встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Акорды.





По его словам, за более чем три десятилетия Италия показала себя надежным партнером, всецело содействующим устойчивому развитию стран Центральной Азии. Президент выразил уверенность в том, что синергия возможностей в формате "Центральная Азия плюс" создаст мощный задел для расширения взаимовыгодного сотрудничества государств региона с Итальянской Республикой.





Касым-Жомарт Токаев обозначил свое видение перспективных направлений взаимодействия с Италией.





Первоочередной приоритет - углубление торгово-экономических связей. Тарифные конфликты между ключевыми экономическими полюсами мира чреваты тяжелыми последствиями для всех стран. В таких реалиях нам крайне важно не только сохранить наработанные торгово-экономические связи, но и приложить усилия для их укрепления. Особый акцент, на наш взгляд, можно сделать на запуске совместных проектов, расширении линейки товаров, прежде всего, за счет несырьевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан способен нарастить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов", - заявил президент.





По его мнению, страны Центральной Азии обладают большим потенциалом для увеличения поставок в Европу своей агропромышленной продукции. Кроме того, серьезный импульс расширению торговли между странами может придать открытие торговых домов и логистических центров.





Следующей актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество в сфере энергетики, которая традиционно выступает локомотивом казахско-итальянского партнерства.





Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 млн тонн. Это на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости мы готовы нарастить текущие объемы. Вместе с тем сегодня уже очевидно, что будущее за альтернативной энергетикой. Мы признательны итальянским партнерам за реализацию совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций в ряде регионов страны", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Казахстан выступил с инициативой о создании регионального исследовательского центра, который будет аккумулировать всю актуальную информацию о месторождениях редкоземельных металлов в Центральной Азии.





Другой актуальной задачей президент назвал укрепление трансконтинентальной связанности. По его мнению, развивая Транскаспийский международный транспортный маршрут, страны, по сути, возрождают на новой основе древний Шелковый путь.





Президент также затронул вопросы сотрудничества в сферах образования и культуры





В настоящее время около четырех тысяч казахстанских студентов обучаются в Италии. Мы признательны итальянскому правительству за предоставление грантов и стипендий, которые позволяют нашим студентам учиться в лучших университетах вашей страны. Пользуясь возможностью, хочу пригласить итальянские технические вузы к открытию филиалов в Казахстане. Особое внимание мы уделяем именно инженерно-техническому образованию", - сказал он.





В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что все высказанные сегодня предложения найдут отражение в принимаемой по итогам заседания совместной декларации.





В ходе первого саммита "Центральная Азия - Италия" также выступили премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.