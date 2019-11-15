О каком сервисе можно говорить, если придорожные туалеты не можем привести в порядок - президент

Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - О каком турсервисе можно говорить, если даже придорожные туалеты годами не приводятся в порядок, несмотря на критику. Об этом сегодня на совещании в Кокшетау заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Имеются существенные факторы, которые сдерживают приток туристов. О каком сервисе можно говорить, если мы не можем привести в порядок самое необходимое - придорожные туалеты, об ужасном состоянии которых не говорил разве что ленивый?" - цитирует президента пресс-служба Акорды в Twitter.

Глава государства отметил, что Акмолинская область обладает значительными природно-рекреационными ресурсами и объектами культурного наследия. Но ее туристский потенциал задействован далеко не полностью. На сегодня вклад туристской отрасли в ВРП не превышает и 0,5%.

Также президент Казахстана затронул проблема очистки озер в регионе. "Мы должны сохранить прекрасную природу Бурабая для молодого поколения. Для решения этих вопросов я поручаю соответствующему министерству совместно с соответствующими властями принять соответствующие меры", - сказал Токаев.

Кроме того, глава государства раскритиковал власти Акмолинской области в связи с затягиванием работ по газификации.

Государство ускоренными темпами провело магистральный газопровод, в то же время на местах работа не проведена. Сети не готовы. Из-за нерасторопности акимата жители не получат своевременно газ. До сих пор не получена документация на строительство сетей внутри поселков. Поручаю правительству совместно с акиматом области обеспечить в 2020-2021 годах строительство сетей газоснабжения в Аршалынском и Целиноградском районах", - сказал президент.

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