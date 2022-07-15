О криминогенной обстановке в стране доложил президенту Ахметжанов

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о криминогенной обстановке в стране и результатах работы органов внутренних дел за первое полугодие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы МВД, уровень преступности в стране снизился. Сократилось число разбоев, фактов вымогательства и скотокрадства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Министерством прорабатывается вопрос внедрения видеоформата полицейского расследования, также продолжается цифровизация уголовного процесса. Сегодня в электронном формате расследуется 81,7% всех уголовных правонарушений", - сообщил Ахметжанов.

В рамках реализации трехзвенной модели уголовного процесса 928 дел особо тяжкой категории завершены и направлены в суд.

К примеру, столичные полицейские направили в суд уголовное дело в отношении директора одной из компаний. Под предлогом трудоустройства в Королевстве Норвегия он обманул 123 казахстанца и нанес ущерб на сумму свыше 149 млн тенге. Подозреваемый признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы", - рассказал Ахметжанов.

Кроме того, пресечена деятельность восьми организованных преступных групп. Расследуется 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ.

В рамках борьбы с наркопреступностью с начала года выявлены 1354 преступления. Из незаконного оборота изъято 3,5 тонны наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет почти 4,5 млрд тенге", - доложил глава МВД.

Главе государства также были представлены ключевые положения Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с населением.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность активизации работы по цифровизации органов внутренних дел, профилактике аварийности на дорогах. Президент поставил ряд задач по дальнейшему обеспечению безопасности и правопорядка в стране.