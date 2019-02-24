О новых оправдательных приговорах рассказали в Верховном суде

Астана. 21 декабря. Kazakhstan Today - Кассационная коллегия Верховного суда 19 декабря 2018 года рассмотрела 17 дел. По одному делу вынесен оправдательный приговор, еще по одному - оставлен в силе оправдательный приговор нижестоящих судов. Ещё в одном деле отменена конфискация имущества, передает Kazakhstan Today.





В октябре 2016 года суд первой инстанции прекратил дело в отношении Валентины Терещенко по части 1 статьи 68 УК по нереабилитирующим основаниям за покушение на совершение уголовного проступка. Кассационная инстанция оправдала осужденную за отсутствием состава преступления. Дело пересмотрено по протесту генерального прокурора. За Терещенко признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс", - сообщил пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков в Facebook.





Он рассказал и о решении по делу Тлендиева. Следствием Нурлан Тлендиев обвинялся в том, что, будучи следователем органов внутренних дел, допустил утрату вещественных доказательств (денежных средств в сумме 138 500 тенге) по находящемуся в его производстве делу о незаконном обороте наркотиков, то есть совершил халатность.





В июле 2018 года Тлендиев был оправдан судом первой инстанции за отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения. Апелляционной коллегией оправдательный приговор оставлен без изменения. Верховный суд, рассмотрев уголовное дело по протесту генерального прокурора, оставил в силе вынесенные судебные акты с оправданием Тлендиева.





Как пояснил Кальянбеков, размер утраченных 138 500 тенге (69 000 - средства ДВД, 69 500 - личные денежные средства задержанных) признан незначительным и несущественным, тогда как состав уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Халатность", включает причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законам интересам общества и государства.





У троих потерпевших, которым принадлежала часть денежных средств, не было каких-либо претензий по их утрате вследствие несущественности материального ущерба.





Считать, что причинение ущерба ДВД на сумму 69 000 тенге является существенным, оснований нет, так как данная сумма незначительна и может быть восполнена в установленном законом порядке", - пояснил автор сообщения.





При этом утрата вещдока не повлекла каких-либо последствий для расследуемого дела в отношении задержанных, которые признаны виновными и осуждены, приговор вступил в законную силу. По данному факту проводилось служебное расследование, по результатам которого Тлендиев был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.





По третьему делу Верховный суд отменил конфискацию автомобиля. По информации пресс-секретаря, Куаныш Абдрахаев в январе 2018 года был оштрафован на 40 МРП с лишением права на управление автотранспортными средствами на четыре года. Вещественное доказательство - автомашина - было конфисковано в доход государства.





Абдрахаев признан виновным в том, что, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи лицом, лишенным права автоуправления, допустил столкновение с автомашинами КамАЗ и Тоyota Rav4.





Верховный суд, рассмотрев дело по протесту генерального прокурора, отменил конфискацию автомашины в доход государства и вернул её по принадлежности осужденному. Абдрахаев совершил не умышленное, а неосторожное преступление. Признано, что данная автомашина является предметом уголовного правонарушения, а не орудием, как указано в приговоре. Абдрахаев признан виновным в совершении транспортного уголовного правонарушения, автомобиль им использовался в качестве средства передвижения, а не как орудие совершения уголовного правонарушения", - пояснил Кальянбеков.





Вместе с тем в ходе досудебного производства доказательств о преступном характере происхождения транспортного средства, принадлежавшего Абдрахаеву, не установлено. Тогда как согласно части 1 статьи 48 УК конфискации подлежит имущество, находящееся в собственности осужденного, добытое преступным путём либо приобретённое на средства, добытые преступным путём, а также имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения.





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