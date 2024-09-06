О перспективных инвестпроектах области Жетісу рассказал президенту Исабаев

В их числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" и другие

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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2024 года и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.





За январь-июль 2024 года краткосрочный экономический индикатор составил 112,4%. В экономику области привлечено 188,2 млрд тенге инвестиций, в том числе частные инвестиции достигли 136,7 млрд тенге.





Учитывая аграрную направленность региона, особое внимание уделяется мерам по возврату и вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель, реализации программы "Ауыл аманаты" и развитию сахарной отрасли.





Также Исабаев сообщил о перспективных инвестпроектах. В их числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", ветровая электростанция мощностью 1 ГВт в районе Джунгарских ворот. Также планируется расширить транспортно-логистический и транзитный потенциал региона.





Уровень газификации в регионе до конца достигнет 56,5%. Ожидается, что область Жетісу будет полностью газифицирована к 2028 году. За последние 2 года в области построено и отремонтировано 86 объектов социальной инфраструктуры.





Также аким доложил о ходе жилищного и дорожного строительства и развитии туризма.





Туристическая отрасль Жетісу опирается на потенциал 5 дестинаций. Это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки "Алтын-Емел" и "Жонгар-Алатау", горный массив Жонгарского Алатау. В целях развития экологического туризма запланировано строительство дорог до водопада Бурхан-булак и озера Жасылколь", - рассказал Исабаев.





По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния населения.