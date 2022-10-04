О принятых мажилисом законопроектах рассказал президенту Кошанов

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АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент был проинформирован о текущей законотворческой работе мажилиса. В частности, мажилисменами рассмотрены и направлены в сенат проекты законов "Об уполномоченном по правам человека", "О Конституционном суде", "О прокуратуре", а также поправки в ряд конституционных и других законов. Обсуждение данных документов проходило с привлечением экспертных кругов, открыто для общества и СМИ", - сообщает Акорда.
Одобренные палатой законопроекты направлены на практическую реализацию ключевых положений конституционной реформы, за которую казахстанцы проголосовали на референдуме 5 июня. Вводимые нормы позволят усилить защиту конституционных прав граждан и расширить участие населения в политической жизни страны.
Ерлан Кошанов сообщил президенту об основных приоритетах деятельности в рамках парламентской дипломатии и взаимодействия с законодательными органами зарубежных государств.
Также председатель мажилиса рассказал Касым-Жомарту Токаеву об участии делегации нашей страны в торжественном открытии IV Всемирных игр кочевников в турецком городе Изнике. Тюркское сообщество единогласно поддержало заявку Казахстана на проведение следующих, V Всемирных игр кочевников в 2024 году.