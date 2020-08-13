О работе в рамках концепции "Слышащего государства" проинформировал глава антикоррупционного ведомства Алматы

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Ныгмеджан Сапаров на онлайн-брифинге рассказал о работе в рамках концепции "Слышащего государства", передает Kazakhstan Today.

Слышащее государство в первую очередь должно быть социально направленным государством. В этом ключе также мы не остаемся в стороне. Нами созданы в рамках ситуационного центра "Алматы - адалык аланы" несколько проектов. Это волонтерское движение "Акселератор добра" ("Ізгілік елшісі") по принципу предоставления волонтерских услуг в виде оказания юридической и социальной помощи нуждающимся. Другой канал обратной связи с гражданами - это call-центр 1424, где операторы в круглосуточном режиме реагируют на сообщения о коррупции и давлении на бизнес. Принимаем жалобы, отклики, оказываем консультационную помощь, если есть необходимость, проводим оперативно-розыскные мероприятия", - сказал Сапаров.

По его словам, с начала года в call-центр на рассмотрение поступило 41 сообщение. Поощрены 8 лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на сумму 1,3 млн тенге.

Для эффективного взаимодействия с населением и повышения доверия граждан создан "Антикор орталыгы" в формате общественной приемной Open space. Также в этом формате у нас ведется несколько проектов: "Акселератор добра" ("Ізгілік елшісі"), "Сапалы жол" и так далее", - сообщил глава ведомства.

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