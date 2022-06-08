О расходовании средств из Нацфонда доложила Токаеву глава Счетного комитета
07.06.2022, 17:58 6406
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Счетного комитета Натальи Годуновой о предварительных итогах аудита использования целевых трансфертов, выделенных из Национального фонда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время трансфертами охвачено 20 объектов на общую сумму 290 млрд тенге. Также было проанализировано расходование средств на сумму 2,2 трлн тенге, выделенных из Нацфонда по различным направлениям.
Президент дал Годуновой поручения, касающиеся вопросов преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, сообщает Акорда.
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Президент заслушал отчет председателя Национального банка
07.06.2022, 18:47 5576
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова о предварительных итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь - май 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства также был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов, сообщает пресс-служба Акорды.
Галымжан Пирматов представил предложения по дальнейшему развитию рынка государственных ценных бумаг и национальной платежной системы.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализации денежно-кредитной политики, сдерживание инфляции и повышение эффективности фондового рынка.
Министры иностранных дел Казахстана и Китая провели переговоры
07.06.2022, 18:25 5191
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел переговоры с членом государственного совета, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, который прибыл в Казахстан с официальным визитом для участия в III заседании министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили, что за 30 лет дипломатических отношений Казахстан и Китай достигли уровня вечного всестороннего стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.
Мухтар Тлеуберди акцентировал внимание на важности принятия совместных усилий по стимулированию взаимной торговли, укреплению кооперации в транзитно-транспортной и логистической сферах, возобновлению людских обменов и пассажирского авиасообщения. Информировал собеседника о проводимых в стране широкомасштабных политических и социально-экономических реформах.
Китайский дипломат дал высокую оценку развитию казахстанско-китайского сотрудничества, а также отметил важность проведения встреч в формате "Центральная Азия - Китай" в условиях текущих сложных геополитических изменений.
Стороны обсудили перспективы двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках таких международных организаций и форумов, как ООН, ШОС и СВМДА. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Визит члена государственного совета, министра иностранных дел КНР Ван И придал дополнительный импульс укреплению партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Нур-Султаном и Пекином в двустороннем и многостороннем форматах.
В рамках визита глава МИД КНР был принят президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
Скотоводство является основным источником дохода сельчан - секретарь AMANAT Жумагазиев
КАРАГАНДА. 7 ИЮНЯ - Секретарь партии AMANAT Эльдар Жумагазиев совместно с членами фракции в мажилисе парламента Амангали Бердалиным и Ерланом Саировым встретились с жителями Нуринского района Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На встрече жители сельских округов Карой и Жараспай подняли вопрос отсутствия пастбищных земель.
Проблема действительно актуальна. Мы не знаем, как содержать скот. Все земли вокруг находятся в частной собственности. Владельцы не разрешают местным пасти скот, при этом сами они эти земли никак не используют", - поделился один из сельчан Амантай Купанов.
По словам акима Нуринского района Аяна Шалмагамбетова, на сегодняшний день имеются факты нерационального использования пастбищных угодий. Проведенный акиматом анализ показал: для выпаса 75 тысяч голов скота личных подсобных хозяйств требуется 641 тысяча гектаров пастбищ, при этом дефицит составляет 261 тысяча гектаров. Только по шести сельским округам вопрос по пастбищам решен на 100%.
Мы все должны понимать, что зачастую единственным источником доходов на селе является скот, содержание которого напрямую зависит от пастбищных земель. Но несмотря на обширные территории, практически в каждом регионе наблюдается нехватка земель для выпаса скота жителей сел, при этом земли вблизи населенных пунктов деградированы. На сегодня общая потребность пастбищных земель в стране составляет 22 млн гектаров. В сельской местности проживает практически половина жителей страны, поэтому AMANAT уделяет особое внимание данному вопросу", - подчеркнул секретарь партии Эльдар Жумагазиев.
Для системного решения данного вопроса партийцы отметили необходимость внесения изменений в действующее законодательство, чтобы акимы сел на своем уровне могли решать проблемы обводнения, орошения и деградации земель.
В частности, предлагается передать бюджетную программу по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ с областного уровня на уровень акимов сельских округов, актуализировать нормы нагрузки на общую площадь пастбищ с учетом маточного поголовья, запретить предоставление пастбищ сельхозтоваропроизводителям в радиусе 5 километров от границы населенного пункта и другое.
Для решения проблемы в Нуринском районе акиму Аяну Шалмаганбетову поручено заключить меморандумы между сельхозтоваропроизводителями, акимами сел и местным сообществом для обеспечения выпаса скота населения на пастбищных угодьях. Также предоставить акимам сел и поселков угодья из земель запаса на праве временного безвозмездного землепользования для отгонного животноводства.
Данный вопрос взят на особый контроль партии AMANAT.
На шахте "Абайская" выявлено 200 нарушений промбезопасности
07.06.2022, 16:32 8091
Фото: МЧС РК
КАРАГАНДА. 7 ИЮНЯ - Проверка на шахте "Абайская", проведенная госинспекторами Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, выявила 200 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, проверка показала, что шахты угольного департамента до сих пор не обеспечены тепловизорами - приборами определения температуры горного массива. Также не разработана методика прогноза горно-геологических условий для шахт угольного департамента совместно с научными институтами.
Не производится обновление и доукомплектование компьютерной техники на участках ВТБ, службы прогноза, геолого-маркшейдерской службы; геологическое цифровое моделирование и сейсмическая разведка угольных шахт; не приобретены приборы контроля содержания угольной пыли (пылемеры)", - сообщили в ведомстве.
По результатам проверки государственные инспекторы выдали предписание об устранении выявленных нарушений и наложили штраф по статье 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (Нарушение правил по безопасному ведению работ).
Также на предприятии было проведено совещание с участием исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Джелсона Батиста и других представителей предприятия.
Рассмотрены нарушения, выявленные в ходе проверки, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности", - сообщили в комитете.
Напомним, 7 ноября 2021 года на шахте произошел выброс метана и обвал горной породы. В результате аварии 6 горняков погибли, еще трое пострадали. Расследование трагедии показало, что шахтеры погибли по вине работодателя.
Токаев: необходимо пересмотреть законодательство, способствовавшее концентрации ресурсов в руках узкой группы
06.06.2022, 21:17 20876
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов", - сказал Токаев в своем обращении к народу Казахстана.
Он подчеркнул, что будет продолжена системная работа по полной модернизации и дебюрократизации государственного аппарата.
Мы должны построить передовое государство, отвечающее ожиданиям и запросам всего общества. Эффективность системы управления будет определяться достигнутыми результатами. Приоритетом работы государственного аппарата должно стать тесное взаимодействие с бизнесом, общественными организациями и гражданами. Это позволит принимать решения в интересах страны и повысить качество услуг, предоставляемых населению. Деятельность государственных служащих должна стать максимально открытой и действительно подотчетной гражданам. Государственная служба - это особая ответственность перед своим народом, а не место для личного обогащения", - сказал президент.
В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу - президент РК
06.06.2022, 21:05 20461
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В обращении к народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев высказался о реформировании правоохранительной и судебной систем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений", - сказал Токаев.
Он сообщил, что конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны будут представлены на открытии очередной сессии парламента в сентябре текущего года.
Глава государства отметил, что конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Парламенту и правительству на основе принятых в Конституцию поправок предстоит внести соответствующие изменения в законодательство.
В Казахстане необходимо с учетом мирового опыта разработать реформы, направленные на построение эффективных правовой и судебной систем. Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов. Казахстану необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей. В законодательстве не должно быть норм, препятствующих стабильному развитию страны. Все сомнительные и не отвечающие современным требованиям нормы должны быть отменены", - добавил Токаев.
Президент подчеркнул, что реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан.
Глава государства обратился к народу Казахстана
06.06.2022, 20:36 21591
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Полный текст обращения президента к народу опубликовала пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уважаемые соотечественники!
Вчера в нашей стране произошло знаменательное историческое событие. Наша страна вступила в новый этап развития. Подавляющее большинство граждан поддержало предложенные изменения в Конституцию. Референдум был проведен на высоком уровне. Это подтверждают международные и отечественные наблюдатели. Конституционная реформа заинтересованно обсуждалась в обществе. Голосование было проведено в полном соответствии с демократическими требованиями. Не было никакого принуждения. Результат референдума стал наглядным символом политического обновления. Наши граждане проявили высокую ответственность и патриотизм. Мы продемонстрировали, что едины в построении Нового, Справедливого Казахстана. Конституционные поправки кардинально преобразуют основы нашей государственности и придадут новый импульс развитию всего общества. Я признателен всему нашему народу за поддержку и активное участие в референдуме. Также хотел бы поблагодарить граждан и многочисленные общественные организации, которые приняли участие в разъяснении вносимых в Конституцию изменений.
Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент.
Изменения в Основной закон - это не конечная стадия, а только начало наших реформ. Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства. Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции.
Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему.
Главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность. Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан.
Будет продолжена системная работа по полной модернизации и дебюрократизации государственного аппарата. Мы должны построить передовое государство, отвечающее ожиданиям и запросам всего общества. Эффективность системы управления будет определяться достигнутыми результатами. Приоритетом работы государственного аппарата должно стать тесное взаимодействие с бизнесом, общественными организациями и гражданами. Это позволит принимать решения в интересах страны и повысить качество услуг, предоставляемых населению. Деятельность государственных служащих должна стать максимально открытой и действительно подотчетной гражданам. Государственная служба - это особая ответственность перед своим народом, а не место для личного обогащения.
Конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Парламенту и Правительству на основе принятых в Конституцию поправок предстоит внести соответствующие изменения в законодательство. В Казахстане необходимо с учетом мирового опыта разработать реформы, направленные на построение эффективных правовой и судебной систем. Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов. Казахстану необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей. В законодательстве не должно быть норм, препятствующих стабильному развитию страны. Все сомнительные и не отвечающие современным требованиям нормы должны быть отменены.
Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов. Мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека.
В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны я представлю в своем выступлении на открытии очередной сессии Парламента в сентябре текущего года.
Наша основная задача - укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау - колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства.
Действительно, судьба Родины находится в руках каждого из нас. Нам предстоит кардинально трансформировать систему общественных и личных ценностей. Только так мы сможем осуществить радикальные преобразования во всех сферах.
Самое главное богатство Нового Казахстана - это его народ, а наша главная цель - создать условия для счастливой жизни людей. Каждый гражданин должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста.
Пустые обещания и красивые слова ни к чему не ведут. Для меня превыше всего конкретная работа и реальные изменения. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели. Результаты референдума открывают совершенно новую главу в истории нашей государственности. Сделав свой выбор, наш народ показал волю к созиданию и стремление к радикальным переменам. Нам предстоит еще многое сделать для развития страны. Я абсолютно убежден в том, что вместе мы обязательно достигнем поставленных целей.
Сегодня открылась новая эпоха в истории Независимого Казахстана. Пусть крепнет наше единство на этом пути!
Вместе мы построим Новый Казахстан!
Вместе мы приложим все усилия во имя процветания Нового Казахстана!
Президент принял ветерана органов внутренних дел
06.06.2022, 19:26 20806
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял государственного деятеля и ветерана органов внутренних дел Каирбека Сулейменова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе беседы Каирбек Сулейменов поделился видением дальнейших перспектив развития правоохранительной системы и гражданского общества, в том числе в контексте реализации всесторонних масштабных реформ в нашей стране. Он также высказал ряд предложений по вопросам борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба Акорды.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?