О ситуации на водохранилищах рассказали в Минводных ресурсов РК

Производится сброс воды из водохранилищ для приема и безопасного пропуска паводковых вод

Фото: Минводных ресурсов РК

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщили в пресс-службе ведомства.





В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 150 кубометров в секунду, из Чаглинского водохранилища - 8,3 кубометра в секунду.





В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены в среднем на 67%.





В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 620 кубометров в секунду.





Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 679 кубометров воды в секунду.





В Западно-Казахстанской области из Кировского и Битикского водохранилищ сбрасывается по 12,1 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ - по 9,8 кубометра в секунду.





В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 5 кубометров в секунду.





Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 34 кубометра воды в секунду.





В Костанайской области из Верхне-Тобольского водохранилища сбрасывается 1,1 кубометра воды в секунду, из Каратомарского водохранилища - 3 кубометра воды в секунду. Сейчас оба объекта активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 66%.





В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 493,2 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 139 кубометров воды в секунду.