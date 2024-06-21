О создании национального морского отряда на берегу Каспия рассказал Токаеву глава МЧС

Глава государства поставил ряд конкретных задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС

Фото: Акорда

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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о проводимой работе и планах МЧС, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о проводимой работе и планах МЧС, сообщает Акорда.





В своем докладе глава МЧС рассказал об оптимизации штатной структуры и укреплении материально-технического оснащения МЧС.





Также Аринов рассказал о строительстве академии гражданской защиты, обновлении парка воздушной авиации и создании национального морского отряда на берегу Каспийского моря.





По словам министра, ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект быстровозводимого пожарного депо и общежития. Министерством ведется работа по совершенствованию системы предупреждения и быстрого реагирования на различные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.





Президент также был проинформирован о мерах по цифровизации спасательных подразделений, повышению кадрового потенциала и усилению социальной поддержки сотрудников органов гражданской защиты.





По итогам встречи глава государства поставил ряд конкретных задач, направленных на обеспечение безопасности граждан и совершенствование структуры МЧС.





По данным МЧС, с начала текущего года утонуло 45 человек, с 1 июня - уже 27.





Принимаемые МЧС меры по защите населения показывают свою эффективность, в результате с 2020 года гибель на водоемах снижена с 437 до 227 человек. Для обеспечения безопасности населения на водоемах функционируют 42 спасательных поста министерства. В следующем году завершится строительство 3 модульных станций на озерах Шалкар и Имантау, а также в городе Косшы. На крупных водоемах необходимо еще 15 станций", - рассказал Аринов на заседании правительства во вторник.





Дополнительно на летний период создаются мобильные посты, укомплектованные лодками и средствами спасения. Ими осуществляется дежурство и патрулирование водоемов. В частности, с начала года на водоемах спасателями МЧС спасено 76 человек, с начала купального сезона - 24. Вместе с тем, по словам министра, есть определенные вопросы по оснащению спасательных подразделений. Имеющиеся лодки оставляют желать лучшего.





Сейчас мы планомерно закупаем современные катера, дроны и средства спасения. Одновременно ведем работу по созданию национального морского отряда на берегу Каспийского моря в Мангистауской области", - добавил министр.