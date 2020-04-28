Объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса в период ЧП, составил почти 6 трлн тенге

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса в период режима ЧП, составил почти 6 триллионов тенге, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Он заверил, что в этих сложных условиях никто не останется один на один со своими проблемами, государство никого не оставит в беде.

В период чрезвычайного положения мной обнародованы два пакета мер поддержки. Идет их активная реализация, хотя не обходится без административных промахов, которые вызывают справедливые нарекания общества. 4 миллиона 250 тысяч человек получили финансовую помощь. Более 570 тысяч получили продуктовые наборы. Мы планируем обеспечить продуктами более 1,1 миллиона казахстанцев. Выделяются средства из Фонда "Біргеміз", созданного по инициативе Первого Президента - Елбасы. Активную работу ведет партия "Nur Otan". Более 1,6 миллиона человек в апреле - мае получат помощь от государства на оплату коммунальных услуг", - напомнил он.

Кроме того, по его словам, на постоянной основе проводится мониторинг наличия и качества продовольственных товаров. Необходимых продуктов в стране достаточно. Местные власти осуществляют контроль за ценами на социально значимые продукты.

Мы стараемся финансово поддержать наших медиков, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Минздрав и акимы принимают меры по поддержке других категорий медицинских работников", - добавил президент.

Также более 1,6 миллиона граждан и 11,5 тысячи субъектов МСБ получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 миллиардов тенге.

Малый и средний бизнес сегодня находится в сложном положении. Если мы сегодня не поможем ему выстоять, о восстановлении экономики страны не может быть и речи. Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить около 1 триллиона тенге. Выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам. Чтобы избежать сокращений людей и их зарплат формируется Реестр системообразующих компаний, которым будет оказана соответствующая поддержка. В него должны войти действительно важные для нашей экономики компании", - сказал Токаев.

Он отметил, что, несмотря на все сложности, продолжают работать аграрии. Их труд заслуживает искреннего уважения. Вопросы проведения весенне-полевых работ в основном решены. Никаких препятствий здесь не должно быть. Это задача Министерства сельского хозяйства и акимов.

200 миллиардов тенге направлены на финансирование весенних полевых работ и форвардный закуп, в том числе 70 миллиардов выделены на развитие семеноводства, приобретение удобрений и пестицидов.

В целом объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составил почти 6 триллионов тенге. Это, как вы понимаете, огромная сумма. Задача правительства и контролирующих органов - обеспечить абсолютную эффективность расходуемых средств, прозрачность всего процесса финансирования", - сказал президент РК.

По его словам, правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42 500 тенге и за второй месяц. Вновь подавать заявку не нужно. Выплаты будут осуществляться на основе представленных ранее документов. Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы.

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